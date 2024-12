Professorit vakuuttelevat valevideoilla lännelle Ukrainan tarpeesta antautua

Bot Blocker -projekti paljasti Venäjän johdon uuden hankkeen, jonka arkkitehtina toimii venäläinen disinformaatioverkko Matrioška.

Siinä ulkomaalaisia vakuutetaan sosiaalisessa mediassa, että maailman johtavien yliopistojen tutkijat ja professorit vaativat muun muassa Venäjän vastaisten pakotteiden purkamista ja Ukrainan Venäjälle kuuluvien maiden luovuttamista.

Kaikki julkaisut on rakennettu samalla kaavalla: niissä on videotallenne, jonka alussa puhuja esittelee itsensä, puhuen useimmiten työstään jossain maailmankuulussa yliopistossa, minkä jälkeen jatketaan muilla kuvilla puhujan äänen jatkuessa taustalla.

Kasvottomassa osuudessa ääni kertoo, kuinka Eurooppa itse kärsii Venäjän vastaisista pakotteista, miten lännen pitäisi lakata antamasta Ukrainalle aseita ja rahaa, että presidentti Volodymyr Zelenskyi lähettää ukrainalaissotilaita teuraaksi, että Ukrainan pitäisi antautua ja antaa alueensa Venäjälle ja niin edelleen.

Videoiden alut, joissa puhuja esittäytyy ja näkyy suoraan, on Bot Blockerin ja Insiderin tutkimusten mukaan leikattu todellisista videoista. Loppuosat on luotu tekoälyn avulla. Puhujien äänet on kloonattu.

Tekoälyn käytön vahvisti Insiderin pyynnöstä brittiläinen Bristolin yliopisto. Se analysoi videon, jossa puhui muun muassa historioitsija, professori Ronald Hutton. The Insider löysi alkuperäisen videon, josta yksi leike on otettu. Hutton itse vahvisti, että valevideolla ilmaistut poliittiset näkemykset eivät ole hänen eivätkä ne heijasta hänen omia näkemyksiään. Bristolin yliopisto antoi saman lausunnon.

X:ssä (entisessä Twitterissä) valevideoita on jaettu satoja kertoja. Tviittejä ei ole jaettu ainoastaan englanniksi, vaan myös hollanniksi, espanjaksi, portugaliksi ja thaiksi.

Matrioškan informaatiokampanja on alkanut syyskuussa 2023. Sisältö julkaistiin aluksi venäjänkielisillä Telegram-kanavilla, kuten Sheikki Tamir, jolla on 440 000 seuraajaa.

🧵 1. Pro-Kremlin Doppelgänger bots were manipulating voters against the incumbent leaders and in favor of AfD and BSW in Germany, RN in France, most of the time over months of our monitoring.

As demonstrated by Swedish TV last Sat, based on our data:https://t.co/7yhR4qKcKz

— bot blocker | блокировщик ботов (@antibot4navalny) June 10, 2024