Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti arvioi viestipalvelu X:ssä, että ”vaikka Yhdysvaltojen Ukraina-suunnitelma on huonosti luonnosteltu ja vajavainen, se ei ole selvä Ukrainan antautumisvaatimus”.

Hän sanoo olevansa varma, että ”tämä tulee olemaan epäsuosittu mielipide”, mutta hänen mukaansa 28-kohtaisessa ohjelmassa ”voisi olla kyse jostakin, jolla lopettaa tappaminen”.

– Tunnustamalla Venäjän hallinto miehitetyillä alueilla vältetään tarve Ukrainan perustuslain vaatimalta kansanäänestykseltä ja jopa muodolliselta EU-hyväksynnältä. Tämä ei sulje pois rauhallista jälleenyhdistymistä tulevaisuudessa Saksan tyyliin.

Galeottin mukaan “Ukrainan armeijan puolittaminen 600 000 mieheen ei ole niin jyrkkä vaatimus kuin ajattelen venäläisten halunneen”.

– Keskusteltuani Britannian puolustusministeriön analyytikkojen kanssa muutama kuukausi sitten nämä ilmaisivat epäilynsä, että Kiovalla olisi varaa pitää pitkällä aikavälillä yli 500 000 miehen armeijaa.

Galeotti painottaa, että kyse olisi vain vakituisesta armeijasta

– Tätä voitaisiin oletettavasti täydentää merkittävästi reservin liikekannallepanolla. Niin paljolla kuin Ukraina haluaisi? Ehkä ei, mutta maa ei todellakaan olisi vailla puolustusta.

Galeotti ei mielestään ole nähnyt Ukrainalta vaadittavan pitkän kantaman aseiden kieltoa, vaan ”vain sitoutumisen olla iskemättä Moskovaan tai Pietariin ’syyttä’”.

– Vetäytyminen muulta Donetskin alueelta vaikuttaa ankaralta; alueen demilitarisointi voisi tehdä siitä hyväksyttävämmän, koska se ottaa huomioon alueen käytön mahdollisena sillanpääasemana tulevia hyökkäyksiä varten.

Pakotteiden lieventämisiä Galeotti kommentoi ehdotusta, että ”Moskovan tulisi sallia 100 miljardia sen jäädytetyistä varoista käytettävän Ukrainan jälleenrakennukseen”.

– Se on paremmin kuin kuvittelin, vaikka jälleenrakennustapa vaikuttaa enemmän hyväksikäyttävältä/siirtomaatyyliseltä (Yhdysvaltojen eduksi).

Galeotti korostaa, että hän ei sano suunnitelman olevan ”hyvä”.

– Siinä on joitain outoja poikkeavuuksia ([kuten jatko sopimukselle] START-1?) ja kohorteittain piruja yksityiskohdissa aina turvatakuiden valvomisesta lähtien. Mutta voi perustellusta väittää olevan lähempänä neuvottelujen lähtökohtia kuin olisimme voineet odottaa.