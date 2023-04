Professorin varoitus: Länsi voi toistaa virheensä Kiinan kanssa

Birminghamin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Patrick Porter kirjoittaa The Spectator -lehdessä, että Kiina voi hyvinkin hyökätä Taiwaniin lähitulevaisuudessa.

CIA:n mukaan Xi Jinping on määrännyt asevoimansa mahdollistamaan iskun Taiwaniin vuoteen 2027 mennessä. Porter toteaa, että Kiinan toiminta vaikuttaa yhdenmukaiselta käskyn kanssa.

– Se kasvattaa hyökkäysjoukkojaan. Se vahvistaa ydinasearsenaaliaan. Se tehostaa sotaharjoituksiaan. Se ahdistelee Taiwania yhä enemmän kaikkialla. Ja se tekee taloudestaan entistä kestävämmän pakotteita vastaan.

Professori sanoo, että oletukset siitä, että Kiinan toiminta olisi vain uhittelua, ovat äärimmäisen varomattomia päiväunia.

– Luottamus siihen, että Kiina ei ottaisi sitä riskiä, kuulostaa ennen helmikuuta 2022 esitetyiltä ennusteilta. Muistakaa Venäjän hyökkäystä edeltäneet vakuuttelut siitä, että Vladimir Putin ei hyökkää, koska hänen ei kannattaisi hyökätä, Porter muistuttaa.

– Tällä kertaa vastustaja on kymmenen kertaa suurempi. Sen kohdetta, Taiwania, on vaikeampi auttaa muilla toimenpiteillä kuin sodalla, koska saaret voidaan eristää meri- ja ilmateitse. Ja nyt Yhdysvallat on jo mukana toisella näyttämöllä, Ukrainassa, jossa Washington on osittain jo muuttanut linjaansa.

Myöskään Venäjän takelteleva hyökkäys Ukrainaan tuskin hillitsee Pekingiä.

– Koska Kiina pitää Taiwania korkeassa arvossa, se aikoo onnistua siinä, missä Putin epäonnistui: iskeä nopeasti eristääkseen Taiwanin ja sysätäkseen eskalaation taakan lännelle.