Professorin synkkä arvio: Nato jäi toiseksi ilmataistelussa

Yli 20 Venäjän lennokin havaittiin tunkeutuvan Puolan ilmatilaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä osana laajempaa ilmahyökkäystä Ukrainaan.

Muutama niistä ammuttiin alas pääosin alankomaalaisilla F-35-hävittäjillä. Puolassa on tapauksen jälkeen vaadittu droonipuolustuksen nopeaa vahvistamista. Maan asevoimat laati asiaa koskevan suunnitelman jo puolitoista vuotta sitten, mutta tulokset ovat jääneet vähäisiksi rahapulan vuoksi.

Asiantuntijoiden mukaan pienten lennokkien havaitseminen vaatisi hajautettua tutka- ja torjuntaverkostoa, joka koostuisi niin häirintälaitteista kuin esimerkiksi raskaista konekivääreistä ja muista lähi-ilmatorjuntajärjestelmistä.

Edullisten lennokkien tuhoaminen miljoonia euroja maksavilla ilmatorjuntaohjuksilla ei ole kustannustehokasta tai pidemmän päälle kestävää. Venäjä pystyisi nykyisillä tuotantomäärillään lähettämään satoja lennokkeja rajan yli joka päivä.

Professori Timothy Snyder arvioi Puolan välikohtauksen nostaneen esiin Naton ilmapuolustuksen puutteita. Ukrainan asevoimat ampui saman yön aikana alas satoja venäläisdrooneja.

– On syytä huomata, että Ukraina puolusti itseään paljon paremmin kuin Nato, ja sitä vastassa oli samanaikaisesti huomattavasti laajempi Venäjän hyökkäys. Jos haluamme pelata varman päälle, on meidän autettava ukrainalaisia ja myös otettava heiltä oppia, Snyder kirjoittaa X:ssä.

Hän nostaa esiin strategian professori Phillips O’Brienin arvion siitä, että puolustusliiton olisi pitänyt selviytyä yöllisestä testistä paljon paremmin.

– Puolan pääministeri Donald Tusk on yleensä selväsanainen puhuessaan Vladimir Putinin sotatoimista, muta hän kertoi ilmatilaan tunkeutuneen ”valtavan määrän” venäläisdrooneja. Ukrainalaisille vain 19 miehittämättömän ilma-aluksen kohtaaminen tarkoittaisi hiljaista yötä, O’Brien kirjoittaa Atlantic-lehdessä.