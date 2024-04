Professorin mukaan Venäjällä tapahtui muutos – ”tällaista verenhimoa ei olisi odottanut”

Arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti yllättyi Venäjän viranomaisten toimista Moskovan maaliskuisen konserttitalohyökkäyksen jälkeen, kertoo Financial Times.

Venäjän viranomaiset ottivat epätavallisen askeleen ja julkaisivat turvallisuuspalveluidensa kuvamateriaalia epäiltyjen kidutuksesta ja pahoinpitelystä.

Kaikki neljä epäiltyä olivat mustelmilla, kun he saapuivat oikeuteen 24. maaliskuuta. Yhden epäillyn pää oli sidottu, ja hänet oli pakotettu syömään osa korvastaan sen jälkeen, kun kiduttajat olivat leikanneet sen irti. Toinen pidätetty tuotiin paikalle paareilla, ja hän näytti olevan tajuton.

Galeottin mukaan on laajalti tiedossa, että Venäjän turvallisuuspalvelut käyttävät kidutusmenetelmiä. Mutta kidutusvideoiden julkaiseminen ”suurelta osin hyväksyvälle yleisölle” oli uutta.

– Tällaista verenhimoa ei olisi odottanut aiemmin. Mutta venäläiset olivat jo hermostuneita kaksi vuotta jatkuneen sodan, yhä röyhkeämpien Ukrainan drone-iskujen ja mahdollisen uuden, epäsuositun mobilisointiaallon jälkeen, hän sanoo.

– Se on väestö, joka on peloissaan eikä voi vain istua ja antaa isoisä (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin selvittää asiaa. He aistivat lisääntyneen kauhun ja reagoivat.

Maaliskuisen iskun toteuttajaksi on aiemmin ilmoittautunut jihadistijärjestö ISIS ja tarkemmin sen alaosasto Isis K.

Kreml tarttui välittömästi tilaisuuteen käyttää joukkomurhaa propagandavälineenä sodassaan Ukrainaa vastaan.

Pian hyökkäyksen jälkeen tehty mielipidekysely osoittaa, että useimmat venäläiset uskovat Ukrainan hallituksen olleen sen takana. Presidentti Vladimir Putinin hallinto on tukahduttanut toisinajattelijoiden toimintaa aktiivisesti, joten on vaikea arvioida, kuinka aitoa Ukrainan vastaisten tunteiden nousu Venäjällä on.

Euroopan maiden hallitukset kertoivat varoittaneensa Moskovaa kasvaneesta islamistisesta uhasta. Yhdysvaltain Venäjän-suurlähetystö varoitti maaliskuun alussa kasvaneesta riskistä, jonka mukaan Isis saattaa hyökkää julkisiin tiloihin.

Galeotti totesi aiemmin The Timesissa, että terrori-isku pakottaa Putinin myös tarkastelemaan turvallisuusjoukkojaan.

– Kerta toisensa jälkeen he ovat pettäneet hänet ja Venäjän kansan, mutta Putin ei ole halunnut saattaa heitä vastuuseen. He ovat elintärkeitä hänen vallalleen, ja hahmot, kuten sairas ja ikääntyvä FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov, ovat uskollisia hänelle tavalla, jota heidän seuraajansa eivät ehkä ole.

– Mikään turvallisuuskoneisto ei voi estää kaikkea terrorismia, mutta FSB:tä ja muita turvallisuusviranomaisia on epäilemättä häirinnyt keskittyminen Ukrainaan, eivätkä ne ole ehkä kyenneet hyödyntämään tiedustelutietoja täysimääräisesti.