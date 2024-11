Saitko tällaisen viestin? Rahasi ovat vaarassa

Suomalaiset ovat saaneet viime aikoina runsaasti huijausviestejä Fortumin, Terveystalon ja Traficomin nimissä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa huijausviesteistä viikkokatsauksessaan.

Tyypillisesti huijausviestien tarkoituksena on ollut vastaanottajien pankkitietojen urkinta.

Fortumin nimissä tulleiden viestien teemana on ollut esimerkiksi ”maksamattomat sähköhyvitykset” tai erääntyvät laskut. Viestissä kehotetaan vastaanottajaa maksamaan lasku viestissä olevan linkin kautta. Linkistä avautuu Fortumin verkkosivuja muistuttava huijaussivusto, joka ohjaa vierailijan pankkitunnuksia kalastelevalle sivustolle.

Myös Terveystalon nimissä on lähetetty viestejä, joissa väitetään, että asiakkaan lasku on maksamatta. Rikollinen pyrkii saamaan vastaanottajan klikkaamaan linkkiä ja syöttämään pankkitietonsa kalastelusivulle. Terveystalon tapauksessa huijarit ovat lähettäneet viestejä eri muunnelmin organisaation nimestä. Muunnelmissa esimerkiksi pieni l-kirjain on korvattu isolla i-kirjaimella, jolloin teksti näyttää samalta, vaikka ei sitä ole.

Traficomin nimissä on liikkeellä huijausviestejä, joissa pyydetään maksamaan sakko ulosoton uhalla. Lähettäjänä on ”Tarficom”.

Fortum, Terveystalo ja Traficom ovat varoittaneet asiakkaitaan huijausviesteistä myös omilla verkkosivuillaan.

– Vaikka huijari pyrkii saamaan vastaanottajan reagoimaan nopeasti, aina on hetki aikaa selvittää mistä on kyse ja kysyä neuvoa esimerkiksi sukulaiselta tai kollegalta. Monet organisaatiot kertovat myös verkkosivuillaan, jos niiden nimissä on liikkeellä huijausviestejä, Kyberturvallisuuskeskus kertoo.