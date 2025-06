Venäjä on jatkanut terroripommituksiaan ukrainalaista siviiliväestöä vastaan. Yöllä ja aamulla 20. kesäkuuta Venäjä käynnisti massiivisia hyökkäyksiä Odessaam Harkovaa ja niiden esikaupunkeja vastaan.

– Venäläisille lisäajan tarjoaminen ja suostuminen ”neuvotteluihin”, joita venäläiset käyttävät ainoastaan läntisten pyrkimysten lamauttamiseksi, on johtamassa vain Ukrainan siviiliväestön joukkomurhaan, toteaa Ukrainan strategisen viestinnän keskus.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aiemmin, että suurin osa iskuista on tehty venäläis-iranilaisilla Shahed-lennokeilla. Kohteena olivat asuintalot, liiketilat, siviili-infrastruktuuri ja -omaisuus kuten autot.

– Venäjä jatkaa tarkoituksellista terroritaktiikkaa kansaamme vastaa, kiteytti Zelenskyi.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump päätti siirtää 20 000 APKWS-laserohjausjärjestelmällä varustettua ilmatorjuntaohjusta Lähi-itään. Edellinen hallinto oli tarkoittanut ohjukset Ukrainalle. Juuri näitä ohjuksia oltaisiin käytetty ukrainalaissiviilejä terrorisoivia Shahed-lennokkeja vastaan.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotahistorioitsija Phillips O’Brien nostsaa esille Yhdysvaltojen osuuden.

– Lähes joka yö ukrainalaissiviilejä tappavat venäläisten ilmahyökkäykset, joita yllyttävät Yhdysvaltojen päätös kieltäytyä tarjoamasta enempää ilmatorjuntaa Ukrainalle.

The Russian campaign of air assaults on Ukrainian cities, which is being abetted by the US refusal to provide more air defense for Ukraine, continues almost nightly to kill Ukrainian civilians. https://t.co/NH5x0Sgclg

Last night, the Russians launched massive attacks on Odesa, Kharkiv, and their outskirts using more than twenty strike drones. Around 20 people were injured, including 2 children – girls aged 12 and 17 – and 3 State Emergency Service workers who had arrived at the scene of the… pic.twitter.com/XlH1lU1Uhf

