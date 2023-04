Huippututkijan mukaan tämä vuosi on Ukrainalle ratkaiseva

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuspolitiikan laitoksen dekaani, aiemmin Yhdysvaltain merisotakoulun professorina toiminut tohtori Andrew A. Michta arvioi, että tämä vuosi tulee olemaan kriittinen Ukrainan puolustustaistelun kannalta.

– Kun katson, miten Ukrainan sota on kehittynyt, olen yhä vakuuttuneempi siitä, että tämä vuosi on ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Ratkaisevia tekijöitä ovat aseet, ampumatarvikkeet ja taloudellinen tuki Ukrainalle. Yhtä tärkeää on myös se, miten sota vaikuttaa suurvaltakonfliktiin, hän kirjoittaa Twitter-ketjussaan.

– Ensinnäkin Kiinan ja Venäjän välinen akseli on vahvistumassa, ja Kiinan kansantasavalta esittää kantoja, jotka ovat yhä lähempänä Moskovan kantoja.

Tällä Michta viittaa Kiinan Ranskan-suurlähettilään lausuntoon, jonka mukaan entisillä neuvostotasavalloilla ei ole kansainvälisen oikeuden turvaamaa suvereniteettia.

Hän lisää myös Yhdysvalloissa lisääntyvät kannanotot, joiden mukaan Ukrainan ja Taiwanin tukemisessa on kyse nollasummapelistä.

– Joidenkin Yhdysvaltain poliittisten piirien äänekkäät väitteet siitä, että heillä ei ole varaa jatkaa aseiden lähettämistä Ukrainaan osoittavat, että Washington ei ole vielä valmis siirtymään sota-ajan tuotantoon ja että puolustusbudjetista tullaan jatkossa kiistelemään. Tämä tarkoittaa, että tuki Ukrainalle voi vähentyä, Michta toteaa.

Michtan mukaan myös Eurooppa on ollut hidas puolustusteollisuutensa ja tuotantonsa laajentamisessa, ja tämän vuoden jälkeen olemassa olevat varastot kaikkialla lännessä ovat ehtymässä. Tähän perustuen Michta arvioi, etteivät länsimaat ole todellisuudessa valmiita tukemaan Ukrainaa pitkässä sodassa.

– Tämän vuoksi vuoden 2023 tapahtumat voivat olla ratkaisevia.

🧵As I look at how the war in #Ukraine has unfolded, I’m increasingly convinced that this year will be critical to the final outcome. The drivers are both weapons, munitions and financial support for UKR, and as importantly also how the war factors into great power conflict. 1/6

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) April 23, 2023