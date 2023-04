Kiinalaisdiplomaatin Krim-lausunto puhututtaa – Pekingiltä vaaditaan selitystä

Saksalainen kansainvälisen politiikan tutkija Ulrich Speck reagoi jo lauantaina Kiinan Ranskan-lähettilään Lu Shayehn tuoreisiin lausuntoihin. Speckin mukaan YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet Venäjä ja Kiina toimivat itse järjestön periaatteiden vastaisella tavalla. Nyt useampi maailmanpolitiikan tarkkailija ihmettelee kiinalaisdiplomaatin puheita.

Kommentoidessaan Venäjän laittomasti annektoiman Krimin niemimaan statusta ranskalaisen TF1-kanavan haastattelussa, lähettiläs väitti, ettei entisten neuvostotasavaltojen suvereniteettia ole turvattu kansainvälisessä oikeudessa.

Entisiä neuvostotasavaltoja ovat Ukrainan ohella muun muassa Venäjän aggression kohteeksi aikaisemmin joutunut Georgia sekä Natoon ja Euroopan unioniin kuuluvat Baltian maat. Lähettilään lausunnot ovatkin kohahduttaneet etenkin Baltian maissa, joissa Kiinalta peräänkuulutetaan nyt selvitystä puheiden johdosta. Viron, Liettuan ja Latvian ulkoministerit ovat kaikki kommentoineet kiinalaisdiplomaatin lausuntoa Twitterissä.

– Odotamme Kiinalta selitystä sekä lausunnon takaisin vetämistä, kirjoittaa Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs.

Viron tuore ulkoministeri Margus Tsahkna taas muistuttaa Baltian maiden olleen suvereeneja valtioita vuodesta 1918. Maat olivat Neuvostoliiton miehittämiä noin 50 vuoden ajan. Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson puolestaan toteaa, että Neuvostoliiton kanssa välirikkoon ajautunut Kiina totesi 1960-luvulla, ettei se tunnusta Baltian maiden liittämistä Neuvostoliittoon.

– Jos joku vielä ihmettelee miksi Baltian maat eivät luota Kiinan rauhanvälittäjänä Ukrainassa, tässä kiinalainen lähettiläs kertoo, että Krim on venäläinen ja meidän maidemme rajoilla ei ole juridista perustaa, kirjoittaa taas Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis.

Kiinalaislausuntoon on kiinnittänyt huomiota myös ruotsalainen konkaripoliitikko Carl Bildt. Maansa pääministerinä 1991-1994 toiminut Bildt tuntee Baltian maat hyvin, sillä Ruotsi esitti tuolloin keskeistä roolia neuvoteltaessa viimeisten Viron venäläisjoukkojen vetäytymisestä.

– Kiinan Ranskan-lähettiläs on saanut maansa vakaviin ongelmiin ei pelkästään EU-maiden, vaan myös Keski-Aasian valtioiden kanssa. Edustavatko hänen puheensa syvällisempää ajattelua Pekingissä, vai onko hän vain tietämätön ja epäpätevä. Nämä ovat vaihtoehdot, Bildt toteaa.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

The comments by the Chinese representative on independent & sovereign states are false & a misinterpretation of history. Baltic states under international law have been sovereign since 1918 but were occupied for 50 years. https://t.co/0PlUmRR2S6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 22, 2023

Chinese ambassador in Paris should know that in 1967, however, the PR of China declared that it did not recognize the annexation of the Baltic states. Beijing has repeatedly reminded this even after the collapse of the Soviet Union. https://t.co/6UvaWxQLAi — Marko Mihkelson (@markomihkelson) April 22, 2023

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 22, 2023