Professorille potkut huippuyksikön johdosta – selvitys paljasti vakavia puutteita

Verkkouutiset kertoi alkuviikosta Oulun yliopiston alaisuudessa toimivan Sodankylän geofysiikan observatorion (SGO) johtoa koskeneesta selvityksestä.

Yliopiston sisäinen selvitys on nyt valmis, ja siinä on tullut ilmi merkittäviä puutteita SGO:n talouden seurannassa, hankinnoissa ja johtamisessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yliopisto käynnistää SGO:n toiminnan kehittämisohjelman, johon sisältyy yksikön talouden tervehdyttäminen. Eija Tanskasen tehtävä yksikön johtajana päättyy ja väliaikaisena johtajana toimii laboratoriopäällikkö Arto Vaarala.

SGO:n hankinnoissa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi yliopiston rehtori käynnisti 12. joulukuuta selvityksen, jossa tarkasteltiin SGO:n taloutta, hankintaprosesseja, projektitoimintaa sekä johtamisen käytäntöjä vuosina 2023–2025.

Observatorio tekee huippututkimusta geofysiikan ja avaruustieteen aloilla. Lisäksi avaruuden tilannekuvaa seuraava SGO tuottaa kriittisiä palveluita puolustusvoimille sekä on mukana Nato-yhteistyössä.

VU kertoi aiemmin, että tutkimusyksikön talous on ollut syöksykierteessä. Viime vuonna tappioita syntyi jo yli 800000 euroa. Ongelmat henkilöityivät pitkälti avaruustieteen professori Eija Tanskaseen, joka valittiin SGO:n johtoon edellisen johtajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi vuonna 2019.

Nyt valmistuneessa selvityksessä yksikön talouden seurannassa sekä sisäisessä ohjauksessa havaittiin rakenteellisia puutteita. Projektien vastuut ja seuranta ovat olleet hajanaisia, hankinnoissa ei ole kaikilta osin noudatettu yliopiston hankintaohjeistusta ja osa matkoista on tehty yliopiston matkustusohjeiden vastaisesti.

Poimintoja videosisällöistämme

Selvityksen perusteella SGO:n johtamisen käytännöt ja sovittujen toimenpiteiden seuranta eivät ole muodostaneet riittävän selkeää ja ennakoivaa kokonaisuutta, mikä on heikentänyt suunnitelmallisuutta, läpinäkyvyyttä ja henkilöstön luottamusta.

Uusi johtamismalli

Oulun yliopisto käynnistää havaintojen pohjalta SGO:n toiminnan kehittämisprosessin, joka tähtää yksikön talouden tervehdyttämiseen, tehtävien selkeyttämiseen ja vahvistamiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen sekä yhteistyöverkostojen vahvistamiseen.

– SGO:ssa tehdään erinomaista ja merkittävää tieteellistä työtä. Nyt on kirkastettava SGO:n tehtävää ja johtamiskäytänteitä sekä saatava yksikön talous tasapainoon, jotta yliopistollemme ja yhteiskunnalle tärkeä mittaus- ja tutkimustoiminta voi menestyksekkäästi jatkua, Oulun yliopiston vararehtori Petteri Alahuhta sanoo tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Arto Vaarala toimii SGO:n väliaikaisena johtajana ja raportoi tehtävässään vararehtori Petteri Alahuhdalle. Kehittämistyön edetessä määritellään SGO:n uusi johtamismalli.

Selvityksen toteuttivat yliopiston talouden, hankintojen ja HR:n asiantuntijat. Selvitys perustui talouden raportointijärjestelmistä kerättyyn aineistoon ja SGO:n johdon ja työntekijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin ja selvityspyyntöihin. SGO:n henkilöstöä on tiedotettu selvityksestä sen eri vaiheissa.

LUE MYÖS:

Epäselvyyksiä tutkimuslaitoksen johdossa – tappiot 800000 euroa, johtajalle murska-arvio