Epäselvyyksiä tutkimuslaitoksen johdossa – tappiot 800000 euroa, johtajalle murska-arvio

Oulun yliopiston alaisuudessa toimivan Sodankylän geofysiikan observatorion (SGO) johdon toimintaa selvitetään. Verkkouutisten saamien tietojen perusteella epäselvyydet kytkeytyvät erityisesti laitoksen johtajaan, avaruusfysiikan professori Eija Tanskaseen.

Tanskanen on siirretty syrjään selvityksen ajaksi. Observatorion väliaikaisena johtajana toimii tällä hetkellä laboratoriopäällikkö Arto Vaarala.

– Observatorioon liittyen on meneillään rehtorin käynnistämä selvitys liittyen laitoksen hankintoihin ja talouteen, ja johtamiseen laajemminkin. Pääosa siitä on saatu valmiiksi ja joitakin asioita vielä selvitellään, vahvistaa selvityksen teossa mukana ollut Oulun yliopiston vararehtori Petteri Alahuhta.

Verkkouutiset on saanut raportin haltuunsa. SGO:ta koskeva selvitys käynnistettiin 12. joulukuuta, ja myöhemmin sen määräaikaa jatkettiin 23. helmikuuta saakka. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2023-2025. Tavoitteena oli arvioida yksikön taloudellista tilannetta ja talousjohtamisen käytäntöjä, hankintaprosesseja sekä johtamisen ja esihenkilötyön toimivuutta.

Raportti päättyy murska-arvioon. Sen mukaan ”nykyisellä yksikön johtamisen mallilla on mahdotonta nähdä yksikön suoriutuvan yliopiston sille asettamista tavoitteista ja velvoitteista”.

Alahuhta kommentoi, että yliopiston rehtori päättää selvityksen tuloksen pohjalta Tanskasen asemasta yksikön johtajana.

Verkkouutiset ei yrityksistä huolimatta onnistunut tavoittamaan Eija Tanskasta.

Asialla on yhteiskunnallista merkitystä laitoksen saaman julkisen rahoituksen vuoksi sekä siksi, että avaruuden tilannekuvaa seuraava SGO tuottaa kriittisiä palveluita puolustusvoimille ja on mukana Nato-yhteistyössä.

Suuria tappioita

Selvityksestä ilmenee, että SGO:n operatiivinen tulos on ollut useana vuonna tappiolla ja merkittävästi budjettia heikompaa.

Vuonna 2023 tulos jäi miinukselle 731000 euroa, kun budjetoitu alijäämä oli 88000 euroa. Vuonna 2024 toteuma oli pakkasella 894000 euroa (budjetti -152000) ja viime vuonna jo 808000 euroa (budjetti -417000 euroa).

Observatoriossa työskentelee tällä hetkellä 35 henkilöä. Laitoksen vuosirahoitus on ollut 3-4 miljoonaa euroa vuosina 2023-2025. Valtaosa siitä on julkista tutkimusrahoitusta ja loput pääosin kilpailtua EU-rahoitusta.

Projektien johtamisessa ja seurantavastuiden määrittelemisessä havaittiin raportin mukaan toistuvia puutteita. Osassa hankkeita tehtiin hankintoja projektien päättymisen jälkeen, ja työntekijöiden työsopimukset eivät aina vastanneet projektien kestoa.

– Eija Tanskasella on yksikön johtajana tietysti vastuu hankinnoista ja kokonaisvastuu taloudesta. Hankinnoissa johtajan rooli on päätöksentekijänä keskeinen ja siinä, miksi on toimittu niin kuin toimittu. Selvyyttä näihin asioihin pyritään nyt saamaan, Alahuhta sanoo.

Selvityksessä käytiin läpi yksikön kustannuspaikoille ja hankerahoituksille kohdistuneita hankintoja. Yli 500 euron hankintoja oli hieman alle 180 toimittajalta. Näistä 11 hankintaa otettiin lisäselvitykseen.

Alahuhdan mukaan hankinnoissa kyse on ollut tutkimuslaitteistoista ja palvelujen ostoista. Tanskaselta on pyydetty tarkennuksia joihinkin asioihin jo kahteen kertaan. Yliopisto haluaa muun muassa selvittää, onko hankintoihin liittynyt hintavertailuja, ja miten niitä on kilpailutettu.

– Että onko toimittu yliopiston hankintaohjeen ja viime kädessä hankintalain mukaan, Alahuhta selventää.

23. helmikuuta päivätyn raportin mukaan lisäselvityspyyntöjenkin jälkeen osa avoimista kysymyksistä jäi ilman riittävää selvitystä, minkä vuoksi ”voidaan todeta, että hankintaohjeistusta ei ole SGO:ssa kaikin puolin noudatettu”.

Johtamisessa puutteita

Lisäksi raportti kiinnittää huomiota matkustusepäselvyyksiin. Tässä kyse ei Alahuhdan mukaan ole Tanskasen matkustelusta.

SGO:ssa tehtiin kolmen vuoden tarkastelujaksolla liki 800 matkaa, joiden kustannukset olivat yhteensä noin 510000 euroa, mistä hankerahoituksen osuus on noin 140000 euroa. Osa matkoista ei matkalaskujen perusteella vaikuta liittyneen työtehtäviin. Yhdeltä henkilöltä on pyydetty lisätietoja ja selvittely asian osalta on kesken.

– Tässä selvitetään, onko toimittu yliopiston matkustusohjeen mukaisella tavalla. Kysymys on siitä, miten yhdistetään etätyötä ja työmatkaa, tai lomaa ja työmatkaa ja onko työmatkalle ollut aidot perusteet ja asiallinen hyväksyntä, kertoo Alahuhta.

Useita ongelmia raportti löytää myös esihenkilötyöskentelystä, muun muassa etä- ja monipaikkatyön organisoinnista, sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä. Nykyinen johtaja–apulaisjohtajajärjestely ei selvityksen mukaan ole onnistunut.

Johtamisen puutteet heijastuvat myös talous- ja hankintakäytäntöihin: projektien vastuut ja seuranta ovat olleet hajanaisia, eikä taloustiedon seurantarakenteista ole muodostunut vakiintuneita rutiineja.

Miksi puututaan vasta nyt?

Eija Tanskanen valittiin SGO:n johtajaksi vuonna 2019. Tulosyksikön talouskin on luisunut alamäkeen ainakin vuodesta 2023. Miksi Tanskasen toimintaan puututtiin vasta nyt?

Alahuhta vastaa, että ei tiedä kaikkia yksityiskohtia, koska ei ole nähnyt laitoksen vuosisykliä. Alahuhta aloitti Oulun yliopistossa heinäkuussa 2025. Hän kuitenkin huomauttaa, että voi olla normaaliakin, että tutkimustoiminnan suunnitelmat eivät aina toteudu.

– Ne saattavat perustua esimerkiksi tiettyyn rahoitukseen, joka on kilpailtua. Sitten rahoitus ei toteudukaan ja henkilökuntaa on jo palkattu. Ehkä ei ole riittävän tiukasti aikanaan puututtu ja toisaalta on ehkä ollut uskottavia ja selkeitäkin selityksiä, miksi asia on mennyt näin.

Mutta kun laitoksen talous on kolmatta vuotta kuralla, se on saanut tarkastelemaan löytyykö syytä tehdyistä hankinnoista.