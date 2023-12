Professori: Vladimir Putin ei tarvitse sotaa pysyäkseen vallassa

Vladimir Putin ei jatka sotimista Ukrainassa pysyäkseen vallassa, vaan saavuttaakseen sodassa voiton. Näin arvioi Venäjän historiaan erikoistunut professori Sergei Ratshenko yhdysvaltalaisesta Johns Hopkins-yliopistosta. Viestipalvelu X:ssä Putinin tavoitteita ruotiva Ratshenko opponoi näkemyksillään muun muassa Venäjä-tuntija Sam Greenen arviota, jonka mukaan Kremlin valta-asemaa ei välttämättä selviä paluusta normaaliin. Rauha heikentäisi Putinin valta-asemaa, Greene uskoo.

Ratshenko on Greenen arviosta eri mieltä. Professorin mukaan Putinin hallinto ei ole missään mielessä riippuvainen sodasta pysyäkseen vallassa. Vaikka Putinin suosio onkin noussut sodan myötä, Ratshenko kirjoitta, voi pitkittynyt sota ja talousahdinko johtaa suosion nopeaan syöksyyn.

– Voidaan väittää, että tämä sota on erilainen siitä syystä, että se johti sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden täydelliseen uudelleenjärjestäytymiseen, ja että tämä järjestelmä purkautuu mikäli sota päättyy. Tämä taas uhkaisi Putinia. Olen samaa mieltä, yhdellä varauksella: näin käy ainoastaan jos Putin ”häviää” sodan, Ratshenko väittää.

Toisin sanoen Ratshenko uskoo Putinin hakevan Ukrainasta uskottavaa voittoa, eikä pyrkivän sodan pitkittämiseen. Pitkittynyt sota aiheuttaisi niin taloudellisia haasteita kuin poliittisia ongelmia, kirjoittaa Ratshenko, muistuttaen Putinin vasta viime kesänä taltuttaneen Wagner-ryhmän kapinayrityksen.

– Hän voi sekä voittaa sodan että pitää kiinni yhteiskunnan militarisaatiosta ja ulkoisista jännitteistä (Pohjois-Korean malli). Tämä on itse asiassa hyvin uskottava skenaario, Ratshenko kirjoittaa.

Pohjois-Koreassa Kimin suku on pysynyt vallassa vuosikymmeniä, vaikka maa ei Korean sodan jälkeen ole ryhtynyt uusiin sotatoimiin.

– Muistakaa myös, ettei mikään uhannut Putinia ennen kun hän aloitti sotansa Ukrainassa. Vuoteen 2022 mennessä Venäjän oppositio oli lyöty ja lannistunut. Ajatuksessa, että hän olisi aloittanut tämän sodan pysyäkseen vallassa, ei mielestäni ole järkeä, professori arvioi.

Ketjunsa lopuksi Ratshenko pohtii minkälaista voittoa Putin Ukrainassa nyt tavoittelee.

– Putin ei tahdo pysyvää sotaa, vaan voittoa. Voittoa joka a) tukisi Putinin histoirallisia/imperialistisia fantasioita, b) olisi tappioiden ja käytettyjen varojen arvoinen, c) loisi pohjan järjestää Venäjän suhteet länteen hänen omilla ehdoillaan.

Does Putin require the war in Ukraine to stay in power? I'll take an exception to this popular point of view and argue that this is actually not the case. A slightly academic thread.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) December 30, 2023