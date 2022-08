Professori: Viisumipäätöksestä voi odottaa vastatoimia

Hallituksen mukaan venäläisten turistiviisumien saamista aiotaan rajoittaa noin kymmenenosaan nykyisestä. Käsittelyaikojen saatavuutta rajoitetaan syyskuun alusta lähtien.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi Helsingin Sanomille, että viisumeita myönnetään jatkossakin normaalisti muassa työ-, opiskelu-, perhe- ja kiinteistöomistussyiden perusteella. Venäjän kansalaisten kerrotaan lisänneen viime aikoina määräosa- ja määräalakauppoja sekä sukulaiskauppoja viisumien saannin helpottamiseksi. Asiasta kertoo Etelä-Saimaa-lehti.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pitää myönteisenä, että Suomi alkaa käyttää turistiviisumien suhteen hallinnollisia jarruja. Hänen mukaan nopeus on vastaavissa asioissa olennaista.

– Fakta on kuitenkin se, että Venäjältä on uhkailtu Suomea yllätyksillä. Fakta on myös se, että Venäjä on käyttänyt turismia muuhunkin kuin nähtävyyksien katseluun, Mika Aaltola tviittaa.

Virossa uutisoitiin maanantaina tapauksesta, jossa venäläistoimittajat olivat saapuneet maahan ja työskennelleet turistiviisumeilla. Viro karkotti henkilöt viisumiehtojen rikkomisesta.

Mika Aaltolan mukaan kanssakäymistä on syytä vähentää, sillä konfliktiolosuhteissa sotaan kuulumattomia asioita on vaikea erotella siihen liittyvistä tekijöistä.

– Moni asia, kuten kauppa ja turismi, voi turvallisesti perustua vain rauhantilan palauttamiseen Eurooppaan. Sodan lopettaminen ja vetäytyminen Ukrainasta on taasen vain ja ainostaan Venäjän käsissä, tutkija toteaa.

Professori Martin Scheinin pitää viisumilinjausta perusteltuna ja kehottaa tekemään EU-tasolla lisää päätöksiä, jotka tehoavat myös Suomen kautta matkustamiseen toisen EU-maan myöntämällä Schengen-viisumilla.

– Venäjältä tulee vastatoimia, jotka toivon mukaan koskevat samaa asiaa eli viisumien myöntämistä, Scheinin sanoo.

