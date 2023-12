Onko Venäjä voittamassa? ”Mitä voitto tarkoittaa ja kenelle”

Laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä ei ole niin vahva kuin lännessä annetaan ymmärtää, sanoo kylmän sodan historiaan ja Venäjän turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tutkija Sergei Ratshenko. Johns Hopkins-yliopiston professorina vaikuttava Ratshenko käsittelee Venäjän tilaa viestipalvelu X:ssä, missä hän kommentoi Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvonantajan Jake Sullivanin tuoretta haastattelua.

Sullivan, joka on presidentti Joe Bidenin keskeisimpiä ulkopoliittisia neuvonantajia, varoittaa haastattelussa uskomasta Venäjän itsestään viljelemää kuvaa. Sullivan muistuttaa sodan olevan Venäjälle raskas niin miestappioissa kuin rahassa mitattuna, vaikka maan johto julkisuudessa vakuuttaa olevansa valmis jatkamaan sotaa niin pitkään kuin tarpeen. Sullivan ei pidä mahdottomana, että Venäjän presidentti Vladimir Putin todellisuudessa pyrkii hakemaan sodalle pikaista päätöstä.

Venäjä on miehittänyt lähes 20 prosenttia Ukrainan maa-alasta. Pitkittynyt miehitys ja kireä suhde paikallisväestöön tuottaa omat ongelmansa Venäjälle, Sullivan uskoo.

Professori Ratshenko pitää Sullivanin kommentteja tarpeellisena muistutuksena Venäjän heikkouksista, vaikkei turvallisuusneuvonantajan arviota kokonaisuudessaan allekirjoita.

– Tämä on yödyllinen korjaus ”Venäjä on jättiläinen”-narratiiviin; sitä se ei ole, ja sillä on vakavia ongelmia niin sisäisesti kuin Ukrainassa. Se ei välttämättä tarkoita, että Putin olisi perääntymässä, jos hän uskoo (kuten luultavasti uskookin), että hän voi ajan myötä voittaa. Hinta tulee olemaan korkea, mutta mitä Venäjä on koskaan saavuttanut halvalla.

Tosin kuin Sullivan, Ratshenko ei usko miehittäjän roolin aiheuttavan Venäjälle suuria haasteita. Miehitettyjen alueiden eliitti tulee ennemmin tai myöhemmin ryhtymään yhteistyöhön Venäjän kanssa, ja materiaaliset tarpeet ja valtionpropaganda tulee käännyttämään ihmisiä miehityshallinnon puolelle. Lisäksi Ukraina ei ole Afganistan, Ratshenko kirjoittaa, vaan kulttuurisesti lähellä Venäjää.

– Eli lyhyesti: kysymys siitä ”onko Venäjä voittamassa” on melkoisen monimutkainen. Vastaus riippuu oikeastaan siitä, mitä voitto tarkoittaa ja kenelle.

A useful corrective to the "Russia is 10 feet tall" story; it isn't, and it's facing serious problems internally, and in Ukraine. That doesn't necessarily mean that Putin will back off if he believes (as he probably does) that he can prevail with time. At a high cost, yes, but… https://t.co/Vq6wY3qAsX

