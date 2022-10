Professori vastaa Sanna Marinille: Tämä ei porsaanreikiä tilkitsemällä oikene

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kommentoi Twitterissä pääministeri Sanna Marinin (sd.) kommentteja velkaantumiseen ja verotukseen. Pääministeri vastasi kysymyksiin aiheesta torstaina eduskunnan kyselytunnilta.

Professori on linkittänyt twiittiinsä TalousElämän jutun, jossa summataan pääministerin lausuntoja kyselytunnilta. Tuolloin Marin kommentoi olevansa huolestunut velkaantumisesta. Hän myös totesi, että SDP:lle ei ole tärkeää korottaa veroja vaan tilkitä porsaanreikiä verotuksessa.

– Meillehän tärkeää ei suinkaan ole se, että veroja pitäisi kauheasti korottaa, vaan nimenomaisesti tilkitä niitä verotuksen porsaanreikiä ja aukkoja, eheyttää suomalaista verojärjestelmää ja veropohjaa ja mieluumminkin sitten madaltaa näitä veroasteita, eli ei SDP:n tavoite suinkaan ole se, että verotus olisi mahdollisimman kireä, vaan että meidän veropohjamme olisi mahdollisimman tiivis, Marin sanoi.

Puttonen toteaa, että Suomessa tarvittaisiin porsaanreikien tilkitsemistä kovempia toimia, jotta velkaantuminen, josta pääministerikin totesi olevansa huolissaan, saataisiin taittumaan.

– Suomen BKT per capita on samalla tasolla kuin 14 vuotta sitten. Julkinen velka on kasvanut samana aikana 60 miljardista 160 miljardiin euroon, Puttonen toteaa tilanteen.

– Tämä ei nyt ”verotuksen porsaanreikiä” tilkitsemällä oikene.