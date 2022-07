Professori muistuttaa: Näin Venäjä on epäonnistunut Itä-Ukrainassa

Skotlantilaisen St. Andrewsin yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips O’Brien arvioi Ukrainan sodan kulkua Donbassin alueen taistelun kestettyä nyt 76 päivää.

Sotilasoperaatio ei ole tähän mennessä sujunut ollenkaan Venäjän odotusten mukaisesti.

Alun perin Venäjän tavoitteena oli laajojen alueiden haltuun ottaminen Ukrainassa, mutta vasta kuukausien taistelujen jälkeen ukrainalaiset on ajettu pois Severodonetskin ja Lysitšanskin kaupungeista. Nämäkin perääntymiset ovat tapahtuneet hallitusti.

Venäläiset ovat O’Brienin mukaan loppujen lopuksi onnistuneet etenemään vain pienellä maantieteellisellä alueella, ja silloinkin kovan ja keskitetyn tykistötulen avulla. Vielä huhtikuussa tätä oltaisiin kuvailtu ”suureksi tappioksi Venäjälle”, O’Brien sanoo.

Tulevaisuuden suhteen asiantuntijat ovat jakautuneet kahteen ryhmään. Ensimmäinen, joka aluksi uskoi vakaasti Venäjän sotamenestykseen, arvioi Venäjän myös onnistuvan pitämään kiinni jo valtaamistaan alueistaan. Ukrainan on näiden arvioiden mukaan hyväksyttävä tämä tosiasiana.

Professori Phillips O’Brien ei sen sijaan näe Venäjää suurvaltana. Maan kalusto ikääntynyttä, ja Venäjä on vain heikentynyt sodan aikana. Hyökkääjän asevoimat ei ole ilmeisesti oppinut sodassa tehdyistä virheistä. Ukraina voi siis vielä kääntää sodan kulun, ja saada venäläiset perääntymään, professori uskoo.

– Venäläiset ovat pienentäneet valtavasti omia ja muiden odotuksia siitä, että he pystyisivät ottamaan suuren osan Ukrainan alueesta, O’Brien tviittaa.

And what has happened in the 2.5 months so far. Best to start with this map. Basically the Russians have dialled back enormously on their expectations (and frankly the expectations of others) that they would take a big chunk of Ukrainian territory. pic.twitter.com/V4bgI7URBF

