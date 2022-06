Professori IS:lle: Ukrainan EU-jäsenyydessä voi kestää vuosikymmen

Euroopan komissio totesi perjantaina suosittelevansa sekä Ukrainaa että Moldovaa EU:n jäsenehdokkaiksi. Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunion mukaan Ukrainan matka unionin jäseneksi tulee olemaan pitkä.

Raunio kommentoi asiaa Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa hidasteita on kaksi: EU:n lisääntynyt varovaisuus laajenemisen suhteen sekä Ukrainan yhteiskunnalliset ongelmat.

EU ei ole laajentunut vuoden 2013 jälkeen. Tämän jälkeen asenteet laajenemista kohtaan ovat olleet varovaisempia.

– On katsottu, että tiettyjä maita on päästetty liian helpolla jäseneksi. Romaniaa ja Bulgariaa on käytetty tästä esimerkkinä. Nyt Puola ja varsinkin Unkari herättävät huolta, Raunio sanoo.

Yhteiskunnallisia ongelmia on sodan lisäksi muitakin.