Professori HS:lle: Opettajapulaa liioitellaan – todellinen haaste muualla

Kasvatustieteen professori Sonja Kosunen arvioi Helsingin Sanomille, että julkinen keskustelu suomalaisesta koulusta antaa liian synkän kuvan. Hänen mukaansa väitteet laajasta opettajapulasta eivät pidä paikkaansa peruskouluissa ja lukioissa.

Kosusen johtaman Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän mukaan opettajia riittää Suomessa myös lähivuosina.

– Uutinen on nyt siis se, että puheet koulujen opettajapulasta ovat vahvasti liioiteltuja, Kosunen sanoo HS:lle.

Tilanne vaihtelee kuitenkin koulutusasteittain. Varhaiskasvatuksessa pula pätevistä opettajista on todellinen, ja jopa 23 prosenttia opettajista on vailla kelpoisuutta. Sen sijaan peruskouluissa ja lukioissa opettajapula ei ole yleinen ongelma, ja joillakin aloilla voi olla jopa ylitarjontaa.

Kosunen korostaa, että opettajan ammatti on yhä vetovoimainen ja koulutukseen pääsy on tiukkaa.

– Meillä on kansainvälisesti tarkastellen todella paljon valikointia luokanopettajakoulutukseen.

Hänen mukaansa keskeisempi haaste on alalla pysyminen: pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä, jos opettajat vaihtavat nopeasti pois työstä.

Kiusaaminen on koulujen ikuisuushaaste

Keskustelua suomalaiskoulujen ongelmista on viime vuosina hallinnut puhe opettajapulasta, mutta samaan aikaan esillä ovat olleet myös koulukiusaaminen ja oppilaiden hyvinvointiin liittyvät haasteet.

Oppilaille tehdyissä kyselyissä korostuvat kokemukset, joiden mukaan koulukiusaamisesta ei viitsitä aina edes ilmoittaa koulun henkilökunnalle, koska asiasta kertominen ei auttaisi mitään. Moni koulukiusaaja on kertonutkin jatkaneensa muiden kiusaamista siksi, koska siitä ei koidu mitään seurauksia tai seuraukset ovat olemattoman vähäisiä.

Lain mukaan koulukiusaamiseen puuttuminen on koulun vastuulla. Laiminlyönnit voivat johtaa rikosvastuuseen tai jopa opettajan erottamiseen. Kerromme aiheesta tarkemmin tässä jutussa.

