Professori haukkuu EU:n: Mokasitte Donald Trumpin kanssa

Asiantuntijan mukaan eurooppalaiset jättivät varautumatta Donald Trumpin valtaannousuun ja kärsivät nyt tästä seurauksia.

Skotlannin St. Andrewsin huippuyliopiston strategian professori Phillips O’Brien ryöpyttää Eurooppaa X:n päivityksessään siitä, ettei Trumpin paluuseen uskottu tarpeeksi.

– Eurooppalaiset maksavat joka päivä hintaa siitä, etteivät he valmistautuneet realistisesti Donald Trumpin valtaan palaamisen mahdollisuuteen, O’Brien arvioi.

Professori antaa ymmärtää, että asiat olisivat voineet mennä toisin EU:n ja Yhdysvaltain välillä.

– Heillä [eurooppalaisilla] oli reilusti varoitusaikaa, hän jatkaa.

O’Brienin mukaan Donald Trumpin vaalivoiton mahdollisuus oli Euroopan nenän edessä, mutta ”tilanne mokattiin”.

– Kysymys kuuluukin, ottavatko he tästä (viimeinkin) opikseen.

Yhdysvaltain presidentti Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedottivat sunnuntaina uudesta kauppasopimuksesta EU:n ja Yhdysvaltain välillä. Yhdysvallat asettaa jatkossa 15 prosentin tullin EU-tavaralle kun taas EU ei aseta tulleja amerikkalaistuonnille.

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) totesi maanantaina, että ratkaisu on luonteeltaan yksipuolinen mutta tärkeä. Hänen mukaansa tähän asti valloilla ollut epävarmuus on ollut erityisen haitallista yrityksille. Ratkaisu tuo yritysten toimintaympäristöön ennakoitavuutta.

– 15 prosentin tullitaso on tietysti merkittävä lisäkustannus monille toimijoille, mutta se on merkittävästi parempi kuin vallinneet pahimmat uhkakuvat, Sirén sanoi.

Europeans are paying a price every day for not preparing realistically for the possibility of Donald Trump returning to power. They had ample warning, the possibility was staring them in the face, but they blew it. The question is whether they will learn (finally).

