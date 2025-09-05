Professori hämmästelee: Onko talouskritiikki ilman oppikirjatietoa taas muotia?

Tanskalainen tasa-arvokonsultti Emma Holten kritisoi juuri suomennetussa Kuluerä-tietokirjassa talouden ja taloustieteilijöiden ylivaltaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Asiasta kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Kirjan nimi tulee vanhasta tanskalaisesta lehtijutusta, jossa kerrottiin, kuinka naiset ovat yhteiskunnassa ”kuluerä”. Holten viittaa aiempaan lehtijuttuun, jossa käytettiin Tanskan valtiovarainministeriön laskelmia, joissa haluttiin osoittaa, että naiset paitsi tuovat talouteen vähemmän verotuloja myös työskentelevät julkisella sektorilla ja käyttävät enemmän perhevapaita.

Holten väittää, että tällaiset laskelmat ovat tyypillisiä esimerkkejä valtavirran taloustieteestä ja siitä, kuinka se hallitsee yhteiskunnallista keskustelua. Hänen mukaansa taloustieteellinen järkeily on vetoavaa ja vaikuttaa neutraalilta tavalta arvottaa asioita.

Holtenin mukaan vakiintuneet taloustieteen näkemykset eivät ole sellaisia luonnonlakisia totuuksia, millaisina niitä nyky-yhteiskunnassa pidetään. Ne ovat vain voittaneet valtakamppailun ja päässeet poliitikkojen suosioon.

– Muissa tieteissä tiedetään enemmän, mitä vaikutuksia julkisilla palveluilla ja niistä leikkaamisella on, mutta niitä ei oteta politiikassa huomioon, koska taloustiede ja sen puhetavat hallitsevat, Holten väittää.

Holten itse on opiskellut kirjallisuutta ja kulttuurintutkimusta Kööpenhaminan yliopistossa.

Hänen mukaansa taloustiede on kerta toisensa jälkeen epäonnistunut määrittelemään, mitä on hyvä elämä. Taloustieteen käsityksen mukaan ihminen tavoittelee omaa etuaan ja on tyytyväinen, kun se toteutuu. Tällainen ihmiskuva ei Holtenin mukaan toimi enää.

Holtenin väitteet ovat herättäneet laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

– Onko taas tulossa muotiin outo taloustieteen kritiikki, jossa kritisoija ei ole eläissään avannut taloustieteen oppikirjaa tai lukenut moderneja taloustieteen tutkimusartikkeleita? kaupunkitaloustieteen professori Tuukka Saarimaa kysyy viestipalvelu X:ssä.

– Kirjallisuuden opiskelija julkaisee tarinaa, jossa mikään ei taida olla oikein. Politiikan valinnoista saa olla mitä mieltä tahansa mutta ainakaan 99.99 % niistä ei johdu taloustieteestä. (Kilpailulaki saattaa johtua.), kirjoittaa dosentti, taloustieteen tohtori Markku Stenberg viestipalvelu X:ssä.

