Professori Annika Saarikon linjauksista: Voimia ministeriön virkamiehille

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko oli sunnuntaisessa blogissaan huolissaan, siitä ”monessa asuntovelkaisessa perheessä odotetaan nyt kauhulla seuraavaa korontarkistuspäivää”.

– Nyt tilanne on täysin toinen. Korkojen nousu iskee kipeästi tavallisen suomalaisen asuntovelallisen kukkaroon. Asuntovelkaisia asuntokuntia on yli 800 000. Vuoden euribor on nyt 3,3 prosenttia. Jos vuotuinen korontarkistuspäivä on näinä päivinä, pomppaa monessa perheessä lainan korko kertarysäyksellä neljään prosenttiin, Saarikko kirjoittaa.

Suomessa on kolmen vaalikauden aikana asteittain poistettu oman asunnon asuntolainojen korkovähennysoikeus.

Saarikko kirjoittaa olevansa korkojen nousun vaikutuksesta ”perustellusti huolissaan”.

– Emme voi ajautua tilanteeseen, jossa iso joukko perheitä joutuu myymään kotinsa, koska he eivät selviä korkomenoista. Emmekä voi myöskään ajautua tilanteeseen, jossa asunto-osakeyhtiöitä ajautuu laajasti ongelmiin sen vuoksi, etteivät osakkaat kykene maksamaan vastikkeitaan. Se vasta kalliiksi tulisikin.

Saarikko kertoo tämän vuoksi pyytäneensä, että valtiovarainministeriössä tehdään seuraavan hallituksen neuvotteluita varten selvitys, jossa arvioidaan asunto-, korko- ja lainamarkkinoiden viime aikojen muutosta, näkymiä ja niiden seurauksena tarvittavia toimia.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen ihmettelee Saarikon kirjoitusta.

Professori muistuttaa Twitterissä, että valtiovarainministeriön työryhmä esitti taannoin asuntolainoihin velkakattoa.

– Ministeri ei suostunut. Nyt sama ministeri on huolissaan asuntovelkaisista. Ja pyytää ministeriötä tekemään selvityksen. Voimia ministeriön virkamiehille, Puttonen kirjoittaa.

Asiaan kiinnitti huomiota Twitterissä myös Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius.

– Hallitus on lähes liikuttavan huolestunut milloin kenenkin äänestäjän, nyt asuntovelallisen, maksukyvystä. Kukahan huolehtisi valtion velanhoidon maksukyvystä, hän kysyy?

