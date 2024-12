Tasavallan presidentti: Pyydämme Natolta vahvempaa läsnäoloa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi keskustelleensa perjantaina aamusta Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa ja Viron presidentti Alar Karisin kanssa. Ennen tiedotustilaisuutta pidettiin ylimääräinen TP-Utvan eli Tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous.

Stubb kertoi, että toimet varjolaivastoa vastaan jatkuvat yhdessä Naton ja EU:n kanssa. Myös JEF-kokouksessa Tallinnassa aiemmin joulukuussa sovitut tarkastukset jatkuvat.

– Olemme Viron kanssa yhdessä ilmaisseet Mark Ruttelle, että haluamme vahvemman Naton läsnäolon lähialueillemme, etenkin kriittisen infrastruktuurin ympärillä, Stubb kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Tähän pyyntöön on jo vastattu.

Naton vahvempi läsnäolo ei Stubbin mukaan kuitenkaan tarkoita minkään Naton artiklan aktivoimista. Uuden jäsenen ei kannata heti ryhtyä tähän, ja artiklojen aktivointi on pitkä prosessi.

– Jos kolme tällaista tapausta sattuu vuoden sisään, meidän on vedettävä siitä johtopäätös että kaikki ei voi olla pelkkää sattumaa.

Stubb kuvaili kolmea jatkotoimenpidettä siten, että niihin liittyy myös kahdenvälisiä toimia.

– Kunnioitamme merenkulun vapautta. Tässä on tärkeintä, että laiva saatiin pysäytettyä. Tänään on annettu toimenpidepyyntö ministeriöille laatia katsaus miten Suomi reagoi jatkossa. Meillä on kyky oppia ja selvitä näistä.

Presidentti Stubb esitti kolme huomiota ja kolme jatkotoimenpidettä.

– Vuosi sitten alus pääsi jatkamaan. Kuukausi sitten pysäytettiin kansainvälisille vesille, ja nyt alus saatiin haltuun. Huomio numero kaksi on se, että suomalaisten tulee pysyä rauhallisina. Selvitämme, korjaamme, ja toimimme. Tutkinta on käynnissä ja jatkuu. Olemme pääministerin ja ulkopoliittisen johdon kanssa pitäneet tahot Natossa ja EU:ssa informoituina.