Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa valtiovierailulle Intiaan 4.–7. maaliskuuta 2026.

Presidentti Stubb tapaa Intian presidentti Droupadi Murmun, pääministeri Narendra Modin, ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin sekä muuta valtiojohtoa torstaina 5. maaliskuuta New Delhissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskusteluissa ovat esillä kansainvälisen politiikan murros ja monenkeskinen yhteistyö, Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet, Intian ja Euroopan suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö, Aasian alueelliset kysymykset sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, selviää Tasavallan presidentin kanslian tiedotteesta.

Torstaina 5. maaliskuuta presidentti osallistuu päävieraana geopolitiikkaan ja -talouteen keskittyvään Raisina Dialogue -konferenssiin. Presidentti Stubb pitää konferenssin avauspuheen ja osallistuu seuraavana päivänä paneelikeskusteluun. Konferenssin järjestävät Observer Research Foundation (ORF) -ajatushautomo ja Intian ulkoministeriö.

Konferenssin yhteydessä presidentti tapaa myös Raisina Young Fellows -ohjelman nuoria asiantuntijoita eri aloilta.

Vierailun aikana presidentti laskee lisäksi seppeleen Mahatma Gandhin muistomerkille.

Presidentin ohjelma jatkuu Mumbaissa. Lauantaiaamuna 7. maaliskuuta presidentti vierailee Mumbain yliopistossa, jossa hän tapaa opiskelijoita ja pitää puheen monenkeskisestä yhteistyöstä pirstaloitumisen aikakaudella.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iltapäivällä ohjelmassa on Suomi–Intia-yritystapahtuma, jonka keskeisiä aiheita ovat infrastruktuuri ja teollisuus, osaamisen kehittäminen sekä Intian ja Suomen taloudellisten suhteiden syventäminen. Vierailun aikana presidentti tapaa myös paikallisia yritysjohtajia.

Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.),työministeri Matias Marttinen (kok.), kansanedustaja ja eduskunnan Intia-ystävyysryhmän puheenjohtaja Timo Harakka (sd.), Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sekä yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Elematic, Versowood, KONE, Nokia, Metso, Wärtsilä, Kempower, Kalmar, Kaune, ICEYE, ReOrbit, Algol, Betolar, UPM, Neste, Lindström, Oy Karl Fazer Ab, Bolt.Works ja Kaiku.

Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio isännöivät Intian presidentti Pranab Mukherjeen ja hänen tyttärensä Sharmistha Mukherjeen valtiovierailua Suomeen vuonna 2014. Edellisen valtiovierailun Suomesta Intiaan teki presidentti Martti Ahtisaari vuonna 1996.