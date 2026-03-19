Alexander Stubb nostaa esiin neljä syytä Suomen onnellisuuteen

Tasavallan presidentti korostaa hyvinvointiyhteiskuntaa, vankkaa koulutusjärjestelmää, turvallisuuden tunnetta ja läheistä suhdetta luontoon.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb. / LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
  • | Julkaistu 19.3.2026
  • 9:20
  • | Päivitetty 19.3.2026
  • 9:23

Tasavallan presidentti Alexander Stubb pohtii X-palvelussa, miksi Suomi pärjää niin hyvin maailman onnellisuusraporteissa.

– Suomi on maailman onnellisin maa yhdeksättä vuotta peräkkäin. Nousimme myös maailman brändi-indeksissä sijalta seitsemän sijalle viisi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Stubbin mukaan häneltä kysytään usein, miksi pärjäämme hyvin näissä sijoituksissa.

– En usko, että on olemassa taikajuomaa, mutta on hyödyllistä, että yhteiskunta pyrkii vapauteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kaiken perustana on hyvinvointiyhteiskunta, vankka koulutusjärjestelmä, turvallisuuden tunne ja läheinen suhde luontoon.

Stubb korostaa, että täydellisen onnellista yhteiskuntaa ei ole olemassa.

– Mutta tarjoamalla rakennuspalikoita, jotka antavat meille mahdollisuuden elää merkityksellistä elämää ja auttaa muita, saamme ohjausta oikeaan suuntaan elämän matkallamme.

Mainos