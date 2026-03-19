Alexander Stubb nostaa esiin neljä syytä Suomen onnellisuuteen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb pohtii X-palvelussa, miksi Suomi pärjää niin hyvin maailman onnellisuusraporteissa.
– Suomi on maailman onnellisin maa yhdeksättä vuotta peräkkäin. Nousimme myös maailman brändi-indeksissä sijalta seitsemän sijalle viisi.
Stubbin mukaan häneltä kysytään usein, miksi pärjäämme hyvin näissä sijoituksissa.
– En usko, että on olemassa taikajuomaa, mutta on hyödyllistä, että yhteiskunta pyrkii vapauteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.
– Kaiken perustana on hyvinvointiyhteiskunta, vankka koulutusjärjestelmä, turvallisuuden tunne ja läheinen suhde luontoon.
Stubb korostaa, että täydellisen onnellista yhteiskuntaa ei ole olemassa.
– Mutta tarjoamalla rakennuspalikoita, jotka antavat meille mahdollisuuden elää merkityksellistä elämää ja auttaa muita, saamme ohjausta oikeaan suuntaan elämän matkallamme.