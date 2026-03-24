Yle: Lahden pahamaineinen bussilinja herättää pelkoa kuljettajissa

Kaupunki asentaa osaan busseista turvapainikkeet, joilla voi hälyttää apua.
Lahden kaupungintalo. WIKIMEDIA COMMONS/TIIA MONTO, CC-BY-SA 3.0
Lahden kaupungintalo. WIKIMEDIA COMMONS/TIIA MONTO, CC-BY-SA 3.0
  • | Julkaistu 24.3.2026
  • 20:01
  • | Päivitetty 24.3.2026
  • 20:01

Bussin­kuljettajien mukaan Lahden linja 11 on yksi seudun turvattomim­mista linjoista. Matkustajien häiriö­käyttäytymisen ja uhkaavien tilanteiden sanotaan olevan arkipäivää, kertoo Yle.

Kyseinen bussireitti kulkee Lahden keskustasta kohti Nastolaa.

– Tietyillä kaduilla asiakkaiden käytös on usein röyhkeää ja uhkaavaa, Linja-autonkuljettaja Tuija Tahvanainen kertoo Ylelle.

Vekka Group oy:n liikennepäällikkö Joonas Pio kertoo sen olevan ongelmallisin suunta heidän liikennöimistään linjoista. Reitti kulke alueilla, joissa on paljon asukkaita alemmista sosioekonomisista asemista. Tästä syystä häiriöt korostuvat hänen mukaansa bussireitillä.

Tahvanaisen mukaan turvattomuuden tunne on koko ajan läsnä. Yksi kuljettaja ryöstettiin työvuoron aikana, toinen pahoinpideltiin kotimatkalla.

Päihtynyt sähkömopon kuljettaja pötki poliisia pakoon, 18 päiväsakkoa
Poliisi tavoitti kuljettajan liikenteestä.
Alexander Stubb nostaa esiin neljä syytä Suomen onnellisuuteen
Tasavallan presidentti korostaa hyvinvointiyhteiskuntaa, vankkaa koulutusjärjestelmää, turvallisuuden tunnetta ja läheistä suhdetta luontoon.
