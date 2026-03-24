Yle: Lahden pahamaineinen bussilinja herättää pelkoa kuljettajissa

Bussinkuljettajien mukaan Lahden linja 11 on yksi seudun turvattomimmista linjoista. Matkustajien häiriökäyttäytymisen ja uhkaavien tilanteiden sanotaan olevan arkipäivää, kertoo Yle.
Kyseinen bussireitti kulkee Lahden keskustasta kohti Nastolaa.
– Tietyillä kaduilla asiakkaiden käytös on usein röyhkeää ja uhkaavaa, Linja-autonkuljettaja Tuija Tahvanainen kertoo Ylelle.
Vekka Group oy:n liikennepäällikkö Joonas Pio kertoo sen olevan ongelmallisin suunta heidän liikennöimistään linjoista. Reitti kulke alueilla, joissa on paljon asukkaita alemmista sosioekonomisista asemista. Tästä syystä häiriöt korostuvat hänen mukaansa bussireitillä.
Tahvanaisen mukaan turvattomuuden tunne on koko ajan läsnä. Yksi kuljettaja ryöstettiin työvuoron aikana, toinen pahoinpideltiin kotimatkalla.