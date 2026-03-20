Verkkouutiset

Päihtynyt sähkömopon kuljettaja pötki poliisia pakoon, 18 päiväsakkoa

Poliisi tavoitti kuljettajan liikenteestä.
(Kuvakaappaus) www.x.com/DPasterstein
(Kuvakaappaus) www.x.com/DPasterstein
  | Julkaistu 20.3.2026
  • 16:07
  • | Päivitetty 20.3.2026
  • 16:07

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa, ettäpoliisin pysäytysmerkkiä noudatettava.

Hän on jakanut X-palvelussa poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta, jossa ”Sähkömopon” kuljettaja ei noudattanut poliisin kädellä antamaa pysäytysmerkkiä, vaan lähti pakoon.

Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Tavoitettiin vilkkaan liikenteen keskeltä, puhalsi n. 1 promillea.

Pastersteinin mukaan kuljettaja sai niskoittelusta ja tankojuopumuksesta 18 päiväsakkoa.

