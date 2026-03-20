Päihtynyt sähkömopon kuljettaja pötki poliisia pakoon, 18 päiväsakkoa

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa, ettäpoliisin pysäytysmerkkiä noudatettava.
Hän on jakanut X-palvelussa poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta, jossa ”Sähkömopon” kuljettaja ei noudattanut poliisin kädellä antamaa pysäytysmerkkiä, vaan lähti pakoon.
– Tavoitettiin vilkkaan liikenteen keskeltä, puhalsi n. 1 promillea.
Pastersteinin mukaan kuljettaja sai niskoittelusta ja tankojuopumuksesta 18 päiväsakkoa.