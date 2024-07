Potkulautayhtiö pyytää sivullisia ilmiantamaan törttöilijät – kaksi päällä on iso riski

Liikenteessä näkee toisinaan sähköpotkulautoja, joiden päällä on useampi kuin yksi henkilö. He rikkovat sähköpotkulautayhtiöiden määrittelemien sääntöjen lisäksi myös tieliikennelakia. Jos poliisi havaitsee useampia henkilöitä sähköpotkulaudalla, seurauksena voi olla 40 euron liikennevirhemaksu.

– Poliisi on jo aiemmin kertonut, että harjoitteluaika on nyt ohitse ja käytössä on aiempaa tiukempi linja virhemaksujen kanssa, sähköpotkulautayhtiö Voin yhteiskuntasuhteista vastaava Hannu Oskala sanoo tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Voin käyttöehdoissa on määritelty, että sähköpotkulauta on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Mikäli yhtiö saa tietoonsa, että käyttöehtoja on rikottu, se voi sulkea henkilön käyttöoikeuden palveluun.

– Verkkosivuillamme on käytössä Raportoi Voi -toiminto, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa laittomasta tai epäsopivasta käytöksestä sähköpotkulaudallamme. Ilmoitusta tehdessä on hyvä kertoa esimerkiksi kadun nimi, niin osaamme tutkia ilmoitetun tapauksen tarkemmin. Pystymme gps-tekniikan avulla erittäin hyvin jäljittämään törttöilleen käyttäjän, Oskala toteaa.

Oskalan havaintojen mukaan erityisesti nuoret syyllistyvät ajamaan kaverin kanssa samaa sähköpotkulautaa.

– Vetoan vanhempiin, että he eivät antaisi alle 18-vuotiaiden käyttää sähköpotkulautoja. Kotona olisi myös hyvä keskustella, millaisia vaaroja kaksin- tai kolminajo sähköpotkulaudoilla aiheuttaa, Oskala muistuttaa.

Sähköpotkulaudat on suunniteltu vain yhden henkilön käyttöön, ja useampi henkilö laudan päällä lisää onnettomuuden riskiä käyttäjille. Kaksin- tai kolminajossa jarrutusmatka pitenee ja myös sivulliset ovat suuremmassa vaarassa törmäystilanteessa.

– Kun laudan päällä on useampi henkilö, ensinnäkin tarkkaavaisuus herpaantuu ja myös laudan ohjaaminen vaikeutuu. Törmäystilanteessa myös riskit kasvavat merkittävästi, kun toinen henkilö romahtaa vielä toisen päälle vauhdissa.