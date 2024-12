Potkimista ja tavaroiden heittelyä – IS: Koulujen väkivallasta valtavasti rikosilmoituksia

Opettajien työssään kohtaama väkivalta on kasvanut. Poliisi on kirjannut vuoden aikana melkein 9000 rikosilmoitusta rikoksista, joiden tapahtumapaikkana on ollut oppilaitos. Eniten rikosilmoituksia kirjattiin pahoinpitelyistä, joita oli noin 1800 kappaletta. Aiheesta kertoo Ilta-Sanomat.

Väkivaltaa kouluissa esiintyy enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaupungeista Vantaalla on muita kaupunkeja korkeammat rikosluvut. Oikeustieteen tohtori, dosentti Henri Rikander epäilee, että kaupungeissa rikosnimikkeet saatetaan tunnistaa paremmin. Toisaalta syynä voi olla myös pienempien paikkakuntien suurempi sosiaalinen kontrolli, joka vähentää rikosten tekemistä, hän arvioi.

Kunta 10 -tutkimuksen 2022 mukaan liki 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista luokanopettajista ja lähes 80 prosenttia erityisopettajista kertoo kohdanneensa väkivaltaa tai uhkatilanteita oppilaiden taholta. Tavaroiden heittelyä on kokenut 47,1 prosenttia luokanopettajista ja 71,3 prosenttia erityisopettajista. Luokanopettajista 25,5, prosenttia ja erityisopettajista 52,9 prosenttia kertoo kohdanneensa lyömistä tai potkimista oppilailta. Tutkimukseen haastateltiin opettajia 11 suuresta tai keskisuuresta kaupungista.

Tänä vuonna käräjäoikeudet ovat antaneet tuomioita esimerkiksi opettajien lyömisestä tai uhkailusta. Kaikissa tapauksissa väkivaltaa käyttävä oppilas ei ole kuitenkaan rikosoikeudellisessa vastuussa, sillä ikäraja on 15 vuotta.

Rikanderin mukaan tarvitaan toimia, jotka vähentävät kouluissa esiintyvää väkivaltaa. Hän korostaa tarvetta asennekasvatukselle. Yleisesti kasvussa oleva nuorten tekemä rikollisuus heijastuu myös kouluihin. Lisäksi koulujen ja asuinalueiden eriytymiskehitys tulee pysäyttää.

– Joka koulun pitää olla hyvä koulu, hän toteaa IS:lle.

