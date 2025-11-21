Pörssisähkön hintaan raju pudotus

Pörssisähkön hintaan tulee lauantaina raju pudotus, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Halvimmillaan sähkö maksaa lauantaina kello 18 alkaen, jolloin sähkö maksaa 1,90 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat pysyvät matalalla tasolla koko vuorokauden ajan.
Hintaero on huomattava aiempien päivien hintoihin. Esimerkiksi vielä perjantai-iltana pörssisähkö maksaa kalleimmillaan lähes 40 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta kääntyy perjantaina tuntuvaan laskuun. Esimerkiksi kello 21 alkaen sähkö maksaa 21,20 senttiä ja kello 23 alkaen 14,60 senttiä kilowattitunnilta.
Lauantaina aamuyöllä kello kolme sähkön hinta on asettunut 3,90 senttiin kilowattitunnilta. Sähkön hinta pysyy suunnilleen tällä tasolla pitkälle lauantai-iltaan, jolloin sähkön hinta laskee ajoittain alle kahteen euroon kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät pörssisähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.
