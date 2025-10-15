Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sähkön hinta vaihtelee rajusti. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pörssisähkön hinta romahtaa

  • Julkaistu 15.10.2025 | 14:21
  • Päivitetty 15.10.2025 | 14:21
  • Sähkö
Hinnat painuvat miinuksen puolelle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pörssisähkön hirmuhinnat väistyvät keskiviikon ja torstain välisenä yönä, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Keskiviikkona sähkön hinta on paikoitellen noussut jopa 36,30 senttiin kilowattitunnilta. Tiistai-iltana hinnat olivat vielä tätäkin korkeammat, kalleimmillaan lähes 72 senttiä kilowattitunnilta.

Keskiviikkona illalla tilanteessa tapahtuu kuitenkin selvä käänne, ja hinnat lähtevät rajuun laskuun. Vielä kello 19 alkaen sähkö maksaa tasan kymmenen senttiä kilowattitunnilta, mutta kello 21 alkaen enää 3,30 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat jatkavat laskuaan ja ovat aamuyön tunteina jopa miinushintaisia.

Edulliset sähkön hinnat jatkuvat koko torstain ajan. Sähkö on lähes nollahintaista aina kello 15-45-16.00 väliselle ajanjaksolle asti. Sen jälkeen hinta nousee 1,60 senttiin kilowattitunnilta. Kello 18 alkaen sähkö maksaa 2,80 senttiä ja kello 21 alkaen tasan kuusi senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

LUE MYÖS:
Pörssisähkön varttihinnat raivostuttavat – vaikeuttiko muutos säästämistä?

Ärsyttävätkö pörssisähkön poukkoilevat hinnat? Näin halvalla sopimuksia nyt saa

Näin pienennät sähkölaskua: Selvitimme kodin pahimmat energiasyöpöt

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)