Pörssisähkön hinta romahtaa

Pörssisähkön hirmuhinnat väistyvät keskiviikon ja torstain välisenä yönä, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Keskiviikkona sähkön hinta on paikoitellen noussut jopa 36,30 senttiin kilowattitunnilta. Tiistai-iltana hinnat olivat vielä tätäkin korkeammat, kalleimmillaan lähes 72 senttiä kilowattitunnilta.

Keskiviikkona illalla tilanteessa tapahtuu kuitenkin selvä käänne, ja hinnat lähtevät rajuun laskuun. Vielä kello 19 alkaen sähkö maksaa tasan kymmenen senttiä kilowattitunnilta, mutta kello 21 alkaen enää 3,30 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat jatkavat laskuaan ja ovat aamuyön tunteina jopa miinushintaisia.

Edulliset sähkön hinnat jatkuvat koko torstain ajan. Sähkö on lähes nollahintaista aina kello 15-45-16.00 väliselle ajanjaksolle asti. Sen jälkeen hinta nousee 1,60 senttiin kilowattitunnilta. Kello 18 alkaen sähkö maksaa 2,80 senttiä ja kello 21 alkaen tasan kuusi senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

