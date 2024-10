Pörssiraketti petti jälleen odotukset, osakkeen arvosta sulanut 80 prosenttia

Sähköautojen latausasemia valmistavan Kempowerin heinä-syyyskuun tulos alitti selvästi analyytikoiden ennusteet.

Yhtiön liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 52,3 miljoonaa euroa, jossa on 28 prosenttia laskua vertailukauteen eli viime vuoden vastaavaan aikaan.

Yhtiön operatiivinen liiketulos oli -7,9 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella liikevoittoa kertyi 14,4 miljoonaa euroa.

Kempowerin tilauskertymä pieneni vertailukaudesta: heinä-syyskuun tilauskertymäksi yhtiö raportoi 51,5 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 60,9 miljoonaa euroa.

Kempowerin mukaan DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin yhtiö on aiemmin arvioinut. Myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa. Molemmat tekijät ovat luoneet ylimääräistä varastoa asiakaspuolella.

– Kempowerin tilauskertymään kolmannen vuosineljänneksen aikana vaikuttivat edelleen asiakkaiden korkeat varastotasot, sekä haastavat markkinaolosuhteet, jotka hidastavat asiakkaiden päätöksentekoa. Arvioimme asiakkaidemme ylimääräisen varaston olevan noin 80 miljoonaa euroa ja säilyvän korkeana todennäköisesti vuoden 2025 ensimmäiseen puoliskoon asti. Saman aikaisesti latausasemien asennusmäärät ovat kovassa kasvussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä kertoo pikalatausmarkkinan jatkuneesta kasvusta, toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kommentoi yhtiön osavuosikatsauksessa.

Yhtiö tarkensi kuluvan vuoden ohjeistustaan ja arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 220-230 miljoonaa euroa. Viime vuonna Kempowerin liikevaihto oli 283,6 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden operatiivinen liiketulosmarginaali-prosentti tulee olemaan negatiivinen. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin parantuvan loppuvuotta kohti ja olevan nollatasolla kuluvan vuoden neljännen vuosineljänneksen aikana.

Pörssiraketiksi tituleeratun yhtiön viime aikojen kurssikehitys on ollut synkkä. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin joulukuussa 2021, jolloin osakkeen hinta oli noin 8 euroa. Parhaimmillaan osakekurssi kävi yli 50 eurossa lokakuussa 2023.

Kempowerin osake oli Helsingin pörssissä iltapäivällä yli 8 prosentin laskussa. Keskiviikkona osakkeella käytiin kauppaa Helsingin pörssissä vajaan 10 euron hintaan. Osakkeen arvosta on siis reilussa vuodessa sulanut yli 80 prosenttia.