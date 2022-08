Pommisuojassa laulanut ukrainalainen pikkutyttö esiintyy Helsingissä

Sodan alussa Ukrainan pääkaupunki Kiovassa pommisuojassa Frozen-elokuvan Let It Go -laulun esittänyt ukrainalaistyttö Amelia Anisovych esiintyy Helsingin tuomiokirkon portailla 3. syyskuuta.

Esiintyminen on osa Mothersforpeace-rauhankulkuetapahtumaa.

Anisovychin, 7, esittämä ja äidin videoima Frozen-elokuvan Let It Go -lauluesitys levisi viime keväänä ympäri maailmaa. Sen säveltäjäparikin sanoi esityksen olleen kuin taikaa.

