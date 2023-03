Vaaniva lennokki jahtaa videolla hyökkääjän T-80-tankkia

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU on julkaissut videon, jossa ukrainalainen vaaniva lennokki jahtaa venäläistä T-80BV -panssarivaunua.

Vaanivat lennokit, jotka tunnetaan englanniksi nimellä ”loitering munititions”, voivat lentää taistelualueen yllä jopa useita tunteja. Kun sopiva kohde löytyy, vaaniva lennokki iskee. Ukraina on hyödyntänyt pieniä lennokkeja onnistuneesti jo aikaisemminkin.

Videossa SBU:n Alfa-erikoisjoukkojen lennokki lentää muutaman kymmenen metrin korkeudessa, kunnes se havaitsee venäläisen panssarivaunun pellon laidassa. Lennokki kääntyy ympäri ja alkaa laskemaan korkeuttaan. Video päättyy, kun lennokki on aivan panssarivaunun kyljen vieressä.

Panssarivaunun lopullista kohtaloa videosta ei selviä, mutta SBU:n Twitter-viestin mukaan venäläisvaunu onnistuttiin tuhoamaan.

– Venäläiset yrittivät paeta, mutta he eivät menestyneet kovinkaan hyvin, viestissä todetaan.

Lennokin kohteeksi joutunut vaunu oli tyyppiä T-80BV, joiden valmistus aloitettiin vuonna 1985. Se on modernisoitu versio vuonna 1976 käyttöön otetusta T-80 -panssarivaunusta, minkä varustukseen sisältyy muun muassa Kontakt-1 -reaktiivipanssari sekä kyky ampua tykistään Kobra-panssarintorjuntaohjuksia.

St. Andrewsin strategiatutkimuksen professori Phillips O’Brienin mukaan lennokit ovat varsin halpoja, kun niiden hintaa verrataan panssarivaunuun. Yksinkertaisen lennokin hinta voi olla jopa vain 800 dollaria (noin 750 euroa).

– Eräässä varainkeräyksessä näin, että 40 000 dollarilla (noin 37 500 eurolla) voidaan rakentaa 50 kamikaze-lennokkia. Uusi venäläinen T-80 taas maksoi 1990-luvulla noin kolme miljoonaa dollaria (noin 2,8 miljoonaa euroa), O’Brien kommentoi.

O’Brien uskoo myös, että vaanivien lennokkien uhka ei tehne hyvää venäläissotilaiden mielialalle.

– Sen täytyy olla [venäläissotilaille] jatkuva huoli, O’Brien tiivistää.

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV loitering munition from the SBU chases down a Russian T-80BV on the move. pic.twitter.com/aAs56HUJTg

Quite remarkable, and these FPV drones are relatively cheap–especially when compared to a functioning MBT https://t.co/RIPdfthvg0

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) March 11, 2023