Polttoaineen hinta uhkaa nousta tänä vuonna

Suomalaisten bensalaskun hinta kasvaa tänä vuonna. Muutos on ollut jo osin havaittavissa alkuvuodesta.

– Kyse ei ole suuresta muutoksesta. Puhumme todennäköisemmin senttien noususta pumppuhinnoissa, mutta emme tule näkemään sellaista, että bensan litrahinta olisi kaksi ja puoli euroa, kuten muutama vuosi sitten, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.

Syy ei ainakaan ole raakaöljyn. Sen hinta on pysynyt suhteellisen vakaana, mutta bensa-asemien pumppuhinnat vaikuttavat nousseen ylöspäin.

– Raakaöljyn hinnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Vaikuttaa siltä, että öljyn hinta ei reagoi enää niin voimakkaasti pieniin heilahteluihin, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Verkkouutisille.

Hänen mukaansa öljyn hinnan vakauteen on vaikuttanut Yhdysvaltojen kasvanut öljyntuotanto, joka on vakauttanut markkinaa ja se, että OPEC + ovat lipsuneet tuotantokurista.

– Aiemmin maat pitivät tiukasti kiinni tuotantokurista. Se piti öljyn hintaa korkeammalla, mutta taloudellinen tilanne on ajanut ne tilanteeseen, jossa ne eivät ole noudattaneet tuotantokuria ja ne ovat myyneet öljyä aiempaa enemmän.

Kalenoja nostaa näiden lisäksi esille myös sen, että jenkkien puuttuminen Venezuelan kriisiin on vakauttanut öljymarkkinaa ja luonut mahdollisuuksia Venezuelan öljyntuotannon lisäämiseen ja siten alentanut raakaöljyn hintapaineita

Jakeluvelvoitteen kasvu nostaa pumppuhintoja

Raakaöljyn hinnassa ei ole nähty viime aikoina suuria heilahteluja, mutta suomalaisen kuluttajan pumppuhinta on silti nousussa. Syy kohonneisiin hintoihin on jakeluvelvoitteen kasvussa. Jakeluvelvoitteella tarkoituksena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä koko Euroopan unionin alueella. Velvoite vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon suomalainen kuluttaja maksaa polttoaineesta bensapumpulla.

– Jakeluvelvoitteen kasvun hintavaikutus on vuonna 2026 arvioitu olevan noin kolmesta neljään senttiä litralta, mutta nousu riippuu uusiutuvien polttoaineiden hintakehityksestä. Uusiutuvien polttoaineiden markkinahinnat ovat vuoden 2025 aikana nousseet edellisten vuosien laskun jälkeen. EU-lainsäädännön vaatimukset uusiutuvien polttoaineiden osuuden kasvusta ovat lisänneet niiden kysyntää vuosina 2025 ja 2026, sanoo Kalenoja Verkkouutisille.

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että painetta pienelle kasvulle on enemmän kuin mahdolliselle laskulle.

– Vaikka raakaöljyn matala hintataso vähentää polttonesteiden hinnannousun paineita, niin uusiutuvien polttoaineiden puolella on hintapaineita, jotka vaikuttavat bensan ja dieselin hintaan, Kalenoja sanoo.

Syitä uusiutuvien polttoaineiden hinnan nousulle ovat EU:n Kanadassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa tuotetuille biopolttoaineille asettamat rangaistustullit. Tullit perustuvat unionin todentamaan biopolttoaineen polkumyyntiin.

Pystyykö Donald Trump laskemaan polttoaineen hintaa?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin yhtenä tavoitteena on saada laskettua yhdysvaltalaiskuluttajien menojen hintalappua laskemalla bensan hintaa. Keskuskauppakamarin Kalenojan mukaan Trumpin toimien vaikutus on pitkälti päinvastainen.

– Yleisesti Yhdysvaltain vuonna 2025 harjoittama kauppapolitiikka, erityisesti tullit ja muut kauppasodan toimet, ovat heikentäneet maailmatalouden kasvua ja markkinaepävarmuutta. Se on laskenut raakaöljyn kysyntää ja hintaa viime vuonna, Kalenoja sanoo.

Yhdysvaltojen ja EU:n venäläiselle öljylle asettamat pakotteet vaikeuttavat venäläisen öljyn ja öljytuotteiden pääsyä maailmanmarkkinoille.

– Pakotteilla on hintaa nostavia, mutta toisaalta myös erittäin toivottuja pakotteiden vaikutuksia vahvistavia vaikutuksia, Kalenoja sanoo.

Yhdysvaltain Irania vastaan asettamat pakotteet nostavat myös raakaöljyn hintaa. Pienoisen riskin raakaöljyn hinnalle aiheuttaa Iranin konfliktin laajentumisen mukanaan tuoma shokki.

– En kuitenkaan pidä sen riskiä kovinkaan suurena tällä hetkellä, mutta jos konflikti laajenisi, niin sillä olisi vaikutuksia myös öljyn hinnalle, Nordean von Gerich sanoo.