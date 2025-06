Polttoaineen hinta laskee – taustalla kaksi syytä

Raakaöljyn hinta on ollut laskussa huhtikuusta lähtien. Suomalainen autoilija on hyötynyt tilanteesta, kun tankin on saanut täyteen halvemmalla.

Mutta halpa raakaöljyn hinta ei vielä näy täydessä mitassaan bensapumpuilla.

– Öljyn hinta on tällä hetkellä noin 65 dollaria tynnyriltä. Pahimmillaan hinta oli 120 dollaria tynnyriltä vuoden 2022 energiakriisissä, joten olemme tulleet huimasti alaspäin, Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo Verkkouutisille.

– Kaksi isoa syytä ovat olleet kauppasodan uhka ja OPEC – maiden vapaaehtoinen tuotantorajoitusten purku. Tuotanto on kasvussa ja hiljenevän kysynnän markkinassa öljyn hinta laskee.

Suurta romahdusta Kalenojan mukaan öljyn hintaan ei ole enää tiedossa. Hintakehitys näyttää vakaalta, jos kauppasodan pahimmat skenaariot eivät toteudu.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan nousut näkyvät pumpuilla nopeammin kuin laskut. Laskujen kohdalla maailmanmarkkinahintojen valuminen bensapumpuille kestää viikkoja tai kuukausia.

Samalla on hyvä muistaa, että raakaöljyn hinnan osuus alle viidenneksen siitä hinnasta, jonka kuluttaja maksaa tankilla. Kalenoja laskee, että maailmanmarkkinahinnan aleneminen alkuvuoden aikana voisi tarkoittaa noin neljän viiden sentin alennusta bensan hintaan.

Kesällä tankkaaminen talvea kalliimpaa, halvinta tankkaaminen on loppuviikosta

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 suomalaiset maksoivat bensiinistä 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. Kuluvana vuonna sama trendi jatkuu ja tankkaaminen on entistä edullisempaa. Kesäkuukausien aikana suurta laskua ei kuitenkaan Kalenojan mukaan ole odotettavissa.

– Bensiinin hinnassa tapahtuu vuodenaikaista vaihtelua. Kesällä maailmanlaajuisesti ajetaan enemmän. Silloin on enemmän lomaliikkumista ja ajokilometrejä syntyy eniten. Se nostaa hintoja ja bensan hinta onkin tyypillisesti alimmillaan talvikuukausina, Kalenoja sanoo.

Bensiinin hinta vaihtelee päivittäin. Kuluneella viikolla Helsingin seudulla hintatietoinen kuluttaja on tankannut peltilehmänsä täyteen E10-menovettä maanantaina alle 1,6 euron litrahintaan. Tiistaina hinta on pompannut jopa 20 sentillä ylöspäin.

– Loppuviikosta tankkaavat hintatietoisimmat asiakkaat, jotka pystyvät säätelemään tankkaustahtiaan. Usein ne, jotka töiden takia ajavat pitkiä matkoja eivät voi odotella bensan alempaa viikkohintaa, koska autoa on tankattava usein, Kalenoja sanoo.

– Suoranaista selitystä viikkovaihtelulle ei ole. Sen on arvioitu johtuvan myös huoltoasemien täyttöväleistä, asiakasprofiileista ja markkinahinnoittelusta, jossa kilpailijat seuraavat tarkasti toistensa hinnoittelua.

Bensiinin hinnan kehitys näyttää vakaalta. Jos maailman talouden kasvu jatkuu hitaana ja öljyntuotantoalueilla ei synny tuotantoa uhkaavia uusia kriisejä, niin loppuvuotta kohti hinta ei ainakaan nouse, pientä laskua voi olla luvassa.

– Hallitus on linjannut pienestä polttoaineveron kevennyksestä, joka tehtäisiin lähivuosina. Se vaikuttaa hintaan muutaman sentin. Polttoaineiden jakelussa aletaan vuonna 2027 soveltaa päästökauppaa, joka nostaa bensan ja dieselin hintaa. Se vaikuttaa hintaan muutaman sentin ja senkin vaikutus on hyvin marginaalinen. Se kompensoi polttoainemarkkinan päästökauppaa, joka tulee voimaan vuonna 2027. Se tulee vaikuttamaan bensan hintaan korottavasti, Hanna Kalenoja sanoo.