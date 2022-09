Polkupyörällä väärään suuntaan yksisuuntaista katua kameraan – näin kävi

Yksisuuntaista liikennettä osoittavat merkit koskevat myös sähköpotkulautailijoita ja polkupyöräilijöitä. Tästä muistutukseksi Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein on julkaissut Twitterissä poliisiauton ajokameraan tallentuneen videon.

Videolla on nähtävillä, kuinka polkupyöräilijä ajaa yksisuuntaisen kadun ajokaistalla väärään suuntaan. Pyöräilijän huonoksi onneksi häntä vastaan yksisuuntaista katua pitkin ajoi poliisiauto. Videolla pyöräilijän kasvot on jälkikäteen peitetty, mutta kasvojen päälle on editoitu ilmettä kuvaavia emojeita. Emojeista päätellen pyöräilijän asenne muuttui poliisiauton pysäyttäessä hänet.

– Kyllä, sähköpotkulauta- ja pyöräilyrikkeisiin puututaan 40 euron liikennevirhemaksulla, Pasterstein kirjoittaa Twitterissä.