Karhut ja sudet työllistävät poliisia. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Poliisiylijohtaja MT:lle: Suurpeto voi vielä tappaa ihmisen

  • Julkaistu 12.10.2025 | 15:02
  • Päivitetty 12.10.2025 | 15:02
  • Metsästys, Poliisi
Suurpedot aiheuttavat yhä enemmän tehtäviä poliisille.
Suurpedot työllistävät poliisia yhä enemmän, kertoo poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki Maaseudun Tulevaisuuden MT Live-ohjelmassa. Poliisi voi määrätä lopetettavaksi eläimen, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Suurpetojen lopettamismääräyksissä päästään tänä vuonna ennätyksellisiin lukemiin, Koskimäki arvioi.

−  Voi olla, että joskus käy vielä niin, että meillä on tilanne, missä suurpeto on tappanut ihmisen. Tätä täytyisi välttää kaikin tavoin ja muulla tavoin kantaa säädellä, hän sanoo.

Poliisi kertoi elokuussa etenkin susien ja karhujen aiheuttavan aikaisempaa enemmän tehtäviä. Elokuun puoliväliin mennessä karkottamis- ja lopettamismääräyksiä oli tehty tänä vuonna 49 kappaletta, kun vastaavia päätöksiä vuonna 2022 tehtiin yhteensä yhdeksän. Suden lopettamismääräyksiä oli tänä vuonna tehty elokuun puoliväliin mennessä 36 kappaletta, määrän ollessa koko viime vuonna 22.

Keskeisimmäksi syyksi suurpetokantojen kasvuun on arvioitu kannanhoidollisen metsästyksen keskeytymistä viime vuosien aikana.

Etenkin Suomen kasvanut susikanta on herättänyt syksyn aikana keskustelua. Hallitus kertoi aikaisemmin tällä viikolla esittävänsä tulevan talven metsästyskaudelle vähintään 65 suden kannanhoidollista kiintiömetsästystä.

