Poliisin tehovalvonnan karu tulos: Joka toinen sai sakot tai huomautuksen

Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä Meri-Lapin alueella tiistaina ja keskiviikkona. Lapin ja Oulun poliisilaitosten raskaan liikenteen valvontaiskussa noin puolet tarkastetuista kuljetuksista sai maksullisen seuraamuksen sekä ilmoituksen liikennelupaviranomaiselle.

Sattumanvaraisesti tarkastukseen otetut kuljetukset tarkastettiin kattavasti muun muassa teknisen kunnon, kuormituksen, ajo- ja lepoaikojen sekä ajopiirturin käytön osalta. Eniten seuraamuksia tuli ajo- ja lepoajoista, ajopiirturin virheellisestä käytöstä sekä kuntopuutteista.

Tarkastettuja kuljetuksia oli 77 kappaletta, joista ulkomaalaisten kuljetusten osuus oli noin 15 prosenttia.

Poliisin tiedotteen mukaan muutamasta ajoneuvosta poistettiin rekisterikilvet kuntopuutteiden vuoksi. Yhdessä perävaunussa oli yhdeltä akselilta poistettu jarrupalat vioittuneen jarrulevyn vuoksi. Tällaiset toimet osoittavat poliisin mukaan selkeää tahallisuutta, jossa ajoneuvoa ei korjata liikenteeseen vaan yritetään estää vian vaikutus ajamiseen.

Lisäksi valvonnassa löytyi ajokiellossa ollut kuljettaja, jolla ei ollut kuljettajakorttia käytössä ajopiirturissa ja liikennelupakaan ei ollut voimassa.

Kaiken kaikkiaan ajoneuvot olivat poliisin mukaan paremmassa kunnossa kuin edellisessä vastaavassa valvontaiskussa.