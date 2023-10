Poliisin epäily: Hän yritti ryöstää kultasepänliikkeen

Helsingin poliisi toivoo yleisöltä vihjeitä henkilöstä, jonka epäillään yrittäneen ryöstää kultasepänliike. Epäilty ryöstön yritys tapahtui Kasarmikatu 2:ssa keskiviikkona 18. lokakuuta noin kello 13.45.

Tiedotteen yhteydessä poliisi on julkaissut kuvan miehestä, jolla on musta kevyttoppatakki, musta reppu, musta lippis ja mustat metallisankaiset aurinkolasit. Kädessä hänellä on lompakko auki. Taustalla näkyy liiketilan lattiaa, ikkuna ja tuulikaappia sekä pieniä ostoskärryjä.

Liikkeessä oli tapahtuma-aikana vain epäilty mies ja kultaseppä. Poliisin tietojen mukaan epäilty puhui englantia murtaen.

Tilanne oli poliisin mukaan ensin tavallinen myyntitapahtuma. Kun kultaseppä tuli tiskin takaa lähemmäs epäiltyä, epäilty kävi kultaseppään kiinni ja ilmoitti, että kyseessä oli ryöstö.

Poliisin mukaan epäilty yritti avata liikkeen vitriinejä, mutta ei saanut niitä auki. Hän poistui ilmeisesti Kasarmikatua etelään päin.

Mies kävi ennen ryöstöä Fabianinkadun Alkossa, mistä hänestä saatiin valvontakameran kuvia.

Poliisi pyytää havaintoja miehen liikkeistä, henkilöllisyydestä ja olinpaikasta. Tiedot pyydetään lähettämään sähköpostitse [email protected].