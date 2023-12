Poliisilta vakava viesti: Heille joulu voi olla todella synkkää aikaa

Lounais-Suomen poliisin partiot ovat kuluvan viikon aikana hoitaneet poikkeuksellisen määrän ihmisten yksinäisyyteen ja pahaan oloon liittyviä tehtäviä, poliisilaitos tiedottaa.

Tällä viikolla poliisi on yli 50 kertaa käynyt selvittelemässä asioita, kun on saatu tieto tai epäily siitä, että iäkäs, avuton tai pärjäämätön henkilö on akuutissa avun tarpeessa tai häneen ei olla saatu pitkään aikaan yhteyttä.

Yli 40 kertaa poliisi on käynyt paikalla tai etsinyt, kun huoli ja ahdistus ovat kasvaneet itsetuhoisuudeksi.

Yli 30 kertaa poliisi on tehnyt kuolemansyyntutkintaa, kun ihminen on menehtynyt kotiinsa tai ulkosalle. Kaikki tämä neljän päivän aikana.

Poliisin tarkastustehtävät ovat usein päättyneet menehtyneen löytämiseen. Usein tehtävät ovat päättyneet hoitoon toimittamiseen, joskus viime hetkellä.

Jokainen avunpyyntö on ollut aiheellinen. Ja joskus poliisin apu on tullut liian myöhään.

– Nämä tehtävämäärät ovat nyt joulun lähestyessä kasvaneet siten, että ne ansaitsevat saada hieman huomiota. Jokainen tällainen tapaus tietää osallisille surullista joulun odotusta. Ja kurjaahan se on myös poliisille, joka kerta, sanoo päivystävä yleisjohtaja, komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Torstaina poliisin partio murtautui asuntoon, kun yli 90-vuotias, sairaalasta hiljattain kotiutunut henkilö oli maannut eteisen lattialla, kenties kotiutuksestaan lähtien.

– Tiedämme jo nyt, että hän ei vietä jouluaan kotona, jos viettää lainkaan, Tikka toteaa.

Tikka korostaa, että yksinäisille, iäkkäille tai vähäosaisille joulun aika voi olla pimeää ja haikeaa aikaa. Hän muistuttaa, että pienetkin teot ja eleet voivat merkitä valtavasti. Puhelinsoitto, vierailu tai apu voi tuoda elämään turvaa ja iloa ja muistuttaa yksinäistä siitä, että hän on edelleen tärkeä.

– Välittäminen on voimaa. Se auttaa ihmistä tuntemaan itsensä arvokkaaksi, osaksi perhettä tai yhteisöä. Nämä pienet hetket voivat olla yksinäiselle merkityksellisiä ja elintärkeitä. Huomioidun ihmisen kiitollisuus on parhaita lahjoja, joita itse voimme saada. Nämä pienet hetket ja teot voivat pelastaa hengen, ne ovat joulun taikaa.