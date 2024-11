Poliisilta muistutus pikkujoulujen viettäjille – alkoholi ei ole ainoa syy olla menemättä rattiin

Poliisi valvoo rattijuopumuksia tehostetusti pikkujoulujen ajan seuraavat kaksi viikonloppua. Valvontaa tehdään massapuhallutuksilla sekä huumepikatesteillä koko valtakunnan alueella.

Poliisi muistuttaa, että pikkujoulunakaan liikenteeseen ei ole syytä lähteä päihteiden vaikutuksen alaisena.

− Nyt tehovalvonnan aikana riski jäädä kiinni on normaalia suurempi, ajetaan sitten alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Jos alkoholia on käytetty runsaasti, myös seuraavana päivänä voi olla syytä pidättäytyä ajamasta.

− Vaikka alkoholi olisikin poistunut verestä, ajaminen voi olla kiellettyä väsymistilan takia. Kannattaa siis pysyä poissa ratista, kunnes on täysin ajokuntoinen, Ihalainen muistuttaa.

Ihalainen muistuttaa myös, että rattijuopumuksesta voi tulla muitakin seuraamuksia kuin tuomio ja ajokielto.

− Jos ajaa päihtyneen kolarin, niin myös kolarin korvaukset ja ajoneuvojen vaurioiden maksut voivat jäädä kokonaan päihtyneen kuljettajan korvattaviksi. Useampaan rattijuopumukseen syyllistyneeltä poliisi voi myös takavarikoida moottoriajoneuvon, joka oikeudenkäynnissä voidaan tuomita valtiolle.

Ihalaisen mukaan vuosittain jää kiinni noin 17 000 kuljettajaa, jotka ovat ajaneet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisina. Poliisin tehostetussa pikkujoululiikenteen valvonnassa on jäänyt kiinni noin 250 rattijuoppoa.

− Rattijuopumustehtävien ja -rikosten määrät ovat perinteisesti olleet suuret marras-joulukuun viikonloppuöinä. Myös alkoholionnettomuudet keskittyvät tähän ajanjaksoon. On siis taas syytä muistuttaa, ett jos otat, et aja ja jos ajat, et ota, Ihalainen sanoo.