Poliisille palautetta passijonoista – “ihmisten ajalla on hinta”

Tampereen yliopiston työelämäprofessori ja Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen ottaa kantaa poliisin pitkiksi venyneisiin passijonoihin.

– Toista vuotta poliisi on vitkutellut, selitellyt ja väistellyt passijonojen ongelmaa. Nyt vihdoin jotakin tilivelvollisuuden tapaista, mutta verkkaista on vieläkin. Ystävämme viranomaiset: ihmisten ajalla on hinta, Apunen kirjoittaa Twitterissä.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen mukaan julkinen valta on epäonnistunut toteuttamaan asiamukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn passi- ja henkilökorttiasioissa.

– Viiveillä passin ja henkilökortin saamisessa voi olla kielteisiä heijastusvaikutuksia muiden perusoikeuksien käyttämiselle, Jääskeläinen toteaa ratkaisussa.

Eräillä poliisilaitoksilla ei ole joinain aikoina löytynyt lainkaan vapaita aikoja sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. Toisilla laitoksilla ensimmäiset vapaat varattavissa olevat ajat ovat olleet useiden kuukausien päässä.

Toista vuotta poliisi on vitkutellut, selitellyt ja väistellyt passijonojen ongelmaa. Nyt vihdoin jotakin tilivelvollisuuden tapaista, mutta verkkaista on vieläkin. Ystävämme viranomaiset: ihmisten ajalla on hinta! https://t.co/gSyBslUSt4 — Matti Apunen (@MattiApunen) June 3, 2022

LUE MYÖS:

Passijonoista kymmeniä kanteluita – ”Vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen”