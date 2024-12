Poliisilaitokselle kyseenalainen palkinto, syytetään asiakirjojen salailusta

Oikeustoimittajien yhdistys on myöntänyt Sisä-Suomen poliisilaitokselle Sumuverho-palkinnon asiakirjojen salaamisesta ja huonosta tiedottamisesta. Oikeustoimittajat kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Palkinnon perusteluna on se, että Sisä-Suomen poliisi on toimittajien mukaan salannut esitutkintamateriaalit tapauksissa, joissa salaamiselle ei ole ollut perusteita ja tapauksissa, joilla on ollut yhteiskunnallista merkitystä.

Oikeustoimittajien mukaan Sisä-Suomen poliisi salasi esitutkintamateriaalit esimerkiksi Valkeakosken teinisurmassa, jossa seksuaali- ja henkirikoksen uhriksi joutunut tyttö oli poikkeuksellisesti tekijälle ennestään täysin tuntematon. Toimittajien mukaan esitutkintamateriaalit määrättiin salaiseksi myös salakuvaustapauksessa, jossa uhrien henkilöllisyydet jäivät jopa poliisille tuntemattomiksi.

Yhdistys huomauttaa, että poliisilaitoksen linja asiakirjojen salaamisesta heikentää luottamusta viranomaisiin ja osoittaa välinpitämättömyyttä sekä tapausten yhteiskunnallista merkitystä kohtaan että median rooliin tiedonvälittäjänä.

Tämän lisäksi Sisä-Suomen poliisin tavoittamisessa on oikeustoimittajien mukaan ollut haasteita. Median ympärivuorokautiseen käyttöön tarkoitettuun numeroon on usein hankala saada vastausta virka-ajan jälkeen, ja tutkinnanjohtajien suhtautumisessa mediayhteistyöhön on toimittajien mukaan ollut suurta vaihtelua laitoksen sisällä.

Samalla Itä-Uudenmaan poliisilaitos saa kiitoksia esimerkillisestä tiedottamisesta. Oikeustoimittajilta tulee kiitoksia etenkin Vantaan Viertolan kouluampumisesta tiedottamisesta, jota yhdistys kuvailee avoimeksi, sujuvaksi ja ansiokkaaksi yhteistyöksi median kanssa. Kiitokseksi hyvästä tiedottamisesta yhdistys myöntää Itä-Uudenmaan poliisille Valokeila-palkinnon.

Oikeustoimittajat ry jakaa Valokeila- ja Sumuverho-palkinnot vuosittain.