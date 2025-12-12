Poliisia odotti uskomaton näky satamassa – 23 päiväsakkoa ja kilvet irti

Katsastamaton auto jäi poliisin haaviin Helsingin Länsisatamassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Samalla ilmeni, että autossa oli lukuisia muitakin ongelmia.
Auton kokonaismassaksi punnittiin 5 500 kiloa, vaikka sallittu kokonaismassa olisi ollut 3 500 kiloa. Yhden renkaan kantavuus ylitti reilusti 60 prosenttia.
Lisäksi autossa oli väärät ulkomaalaiset kilvet. Autosta löytyi myös lukuisia muita teknisiä ongelmia.
– Yhteensä 23 päiväsakkoa useista rikkeistä ja kilvet irti, Pasterstein kertoo seurauksista.