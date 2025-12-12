Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Autossa oli lukuisia puutteita. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Poliisia odotti uskomaton näky satamassa – 23 päiväsakkoa ja kilvet irti

  • Julkaistu 12.12.2025 | 12:57
  • Päivitetty 12.12.2025 | 12:57
  • Liikenne, Poliisi
Viranomainen löysi lukuisia puutteita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Katsastamaton auto jäi poliisin haaviin Helsingin Länsisatamassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Samalla ilmeni, että autossa oli lukuisia muitakin ongelmia.

Auton kokonaismassaksi punnittiin 5 500 kiloa, vaikka sallittu kokonaismassa olisi ollut 3 500 kiloa. Yhden renkaan kantavuus ylitti reilusti 60 prosenttia.

Lisäksi autossa oli väärät ulkomaalaiset kilvet. Autosta löytyi myös lukuisia muita teknisiä ongelmia.

– Yhteensä 23 päiväsakkoa useista rikkeistä ja kilvet irti, Pasterstein kertoo seurauksista.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)