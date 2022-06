Poliisi varoittaa: Ukrainasta voi virrata aseita vääriin käsiin

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heijastuu myös Suomen sisäiseen turvallisuuteen, arvioi Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n järjestöpäällikkö Mika Nygård Akavan hallitusohjelmatavoitteita käsittelevässä verkkokeskustelussa.

– Ukrainasta on paennut miljoonia ihmisiä ympäri Eurooppaan, ja osa heistä tulee varmasti myös Suomeen. Euroopassa on jo havaittu ihmiskaupan kasvua. Tämä on esimerkiksi alipalkkausta, työperäistä riistoa ja prostituutiota, hän sanoi.

Ihmiskaupan taustalla on Nygårdin mukaan pääsääntöisesti kansainvälistä rikollisuutta.

– Varmasti se näkyy myös Suomessa kasvavina ongelmina. Tämä tuo tietysti omia ongelmiaan poliisille, jonka aliresurssoituna pitäisi pystyä puuttumaan näihin, hän sanoi.

– Kirsikkana kakun päällä on nähtävissä se, että Ukrainasta alkaa varmasti jossain vaiheessa virtaamaan aseistusta Eurooppaan ja Suomeen. Tämä tapahtui Balkanin sodan aikana. Ei ole mitään viitteitä siitä, miksi nyt ei voisi käydä samalla tavalla.

Turvallisuustilanne on Nygårdin mukaan jo muutenkin heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Uusia ilmiöitä nousee vanhojen rinnalle. Tällä hetkellä esimerkiksi on nähtävissä, että huumeiden ja aseiden määrä kadulla on lisääntynyt.

Tavallinen kansalainen ei aseisiin tai huumeisiin välttämättä törmää kaduilla, mutta lieveilmiöt Nygårdin mukaan yleistyvät. Niitä ovat esimerkiksi varkaudet ja ryöstöt, joilla rahoitetaan huumeidenkäyttöä.

– Tämä vaikuttaa normaalin kansalaisenkin elämään, jos yhteiskunnassa turvallisuustilanne alkaa rapautumaan.