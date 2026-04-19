Maastopalokausi käynnissä – poliisilta vakava vetoomus

Kuiva maasto on lisännyt merkittävästi maastopalojen riskiä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen poliisi kertoo saaneensa eilisen aikana ilmoituksia useista erillisestä maastopalosta Laitilan, Turun ja Kaarinan alueilla. Poliisi kertoi asiasta tiedotteessa.

Poliisin mukaan useisiin tapauksiin liittyy lasten ja nuorten toimintaa. Hätäkeskukseen tulleissa ilmoituksissa on kuvattu tilanteita, joissa alaikäiset ovat esimerkiksi leikkineet tulitikuilla tai oleskelleet alueilla, joissa maasto on syttynyt palamaan.

Ilmoitusten mukaan paikan päällä on nähty muun muassa “kolme pikkupoikaa yrittämässä sammuttaa”, “13–14-vuotiaita nuoria, joiden jäljiltä sammal kytee” sekä “kaksi poikaa leikkimässä tulitikuilla sähkölinjojen alla”.

Poliisi muistuttaa, että tulen käsittely ei ole leikkiä ja varoittaa vakavista seurauksista.

– Palo voi levitä hallitsemattomasti, ja aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle. Se voi johtaa myös merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin, vaikka sytyttäjän ikä ei rangaistukseen riittäisikään, poliisin tiedotteessa todetaan.

Poliisi vetoaa erityisesti huoltajiin ja toivoo, että nämä keskustelisivat lasten ja nuorten kanssa tulen käsittelyn riskeistä ja vastuullisuudesta. Myös nuoria kehotetaan pysähtymään ja miettimään tekojensa seurauksia.

Maastopalojen sammuttaminen sitoo pelastuslaitoksen resursseja, ja veden saaminen palopaikalle voi olla haastavaa. Samalla poliisi joutuu kirjaamaan tapahtumia paikan päällä, mikä vie resursseja muilta kiireellisiltä tehtäviltä.

Poliisi kehottaa kansalaisia ilmoittamaan välittömästi hätänumeroon, jos havaitsee maastopalon tai sen syttymiseen viittaavaa toimintaa.