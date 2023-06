Poliisi varoittaa tilejä kaappaavista huijareista

Poliisi varoittaa sivuillaan Facebook-tilejä kaappaavista huijareista. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa usealta Facebook-käyttäjältä on kalasteltu verkkopankkitunnukset ja salasanat, kun huijarit ovat väittäneet tarvitsevansa ne tekaistun rahapalkinnon siirtämiseen uhrin pankkitilille.

Uhrien rahalliset menetykset vaihtelevat sadoista euroista jopa yli 10 000 euroon. Yhteistä tapauksille on se, että huijari on ensin kaapannut uhrin Facebook-kaverin Facebook-tilin ja lähettää viestinsä uhrille kaverin nimissä.

Poliisin mukaan huijaukset ovat alkaneet niin, että uhri on Facebookissa saanut Facebook-kaveriltaan yksityisviestin, jossa on pyydetty uhrin puhelinnumeroa jotain kilpailua varten tai ilmoitettu voitosta jossain kilpailusta. Todellisuudessa viestit on lähettänyt huijari, joka on aiemmin kaapannut uhrin Facebook-kaverin Facebook-tilin.

Sen jälkeen uhrilta on pyydetty tilinumeroa sekä verkkopankkitunnuksia. Viestin lähettäjä on väittänyt tarvitsevansa ne siirtääkseen voittorahat uhrin tilille. Todellisuudessa huijari tyhjentää uhrin pankkitilin heti pankkitunnukset saatuaan.

Mikäli kaverisi pyytää sinulta pankkitunnuksiasi tai salasanojasi viestillä somepalvelussa, ota kaveriisi yhteyttä muuta kautta ja kerro hänelle saamastasi viestistä. Hän ei välttämättä tiedä siitä mitään. Samalla kaverisi voi tarkistaa, onko hänen sometilinsä kaapattu.

Poliisi muistuttaa, että jos joku haluaa lähettää sinulle rahaa, hän ei tarvitse siihen verkkopankkitunnustasi vaan ainoastaan tilinumerosi.

– Jos sinulta pyydetään pankkitunnuksia tai salasanoja sosiaalisessa mediassa, puhelimessa, sähköpostilla tai tekstiviestillä, pyytäjä on hyvin todennäköisesti huijari, joka on sinun rahojesi perässä. Älä siis kerro verkkopankkitunnuksiasi tai salasanojasi viestin lähettäjälle, poliisi neuvoo.

Jos olet jo antanut pankkitunnuksesi viestin lähettäjälle, ilmoita asiasta välittömästi pankkiin ja tee rikosilmoitus.

Poliisi pyytää varoittamaan läheisiä ja tuttavia tästä huijausmuodosta. Erityisesti vanhoja ihmisiä kannattaa muistuttaa siitä, ettei pankkitunnuksia tule luovuttaa kenellekään.