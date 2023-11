Poliisi varoittaa pullopommi-ilmiöstä – sirpaleista voi mennä jopa näkökyky

Itä-Uudenmaan poliisin tietoon on marraskuun aikana tullut muutamia tapauksia missä ikävä, niin kutsuttu pullopommi-ilmiö on nostanut taas päätään, poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

– Tapauksia on ollut muun muassa Vantaan Hakunilassa, jossa kaikissa tekotapa on noudattanut samaa kaavaa. Itsetehty pullopommi on räjäytetty kerrostalon rappukäytävässä. Poliisin tietoon ei ole tullut, että kukaan olisi loukkaantunut näissä tapauksissa, sanoo rikostarkastaja Marianne Mettovaara Itä-Uudenmaan poliisista.

Pullopommien aiheuttaman äänihaitan lisäksi itse pommien tekijät altistavat itsensä vaaraan jo pommeja tehdessään, saati niitä räjäyttäessään.

Ongelmana näissä palopommeissa on niiden arvaamattomuus. On lähes mahdotonta arvioida, kuinka nopeasti pullo räjähtää. Suljetussa tilassa, kuten rappukäytävässä räjäytetty pommi voi aiheuttaa vammoja myös sivullisille ja varsinkin pienille lapsille räjähdys voi aiheuttaa pahatkin vammat.

– Räjähtäessään tällainen, usein muovipulloon tehty pullopommi sirpaloituu ja siitä leviävät aineet voivat aiheuttaa altistujalle vakavia vammoja iholle ja pahimmassa tapauksessa jopa näkökyvylle, varoittaa Mettovaara.

Ongelmaa aiheuttavat räjäytettyjen pullopommien lisäksi myös räjähtämättä jääneet, pullistuneet pullot. Molempien hävittäminen tulee tehdä oikeaoppisesti.

– Lasten ja nuorten vanhempien kannattaa keskustella tästä vakavasta ilmiöstä kotona. Pullopommeihin, niin räjäytettyihin ja kuin räjähtämättömiin ei tule koskea eikä niitä tule itse lähetä hävittämään. Löytymisestä kannattaa aina turvallisuussyistä ilmoittaa vastuulliselle vanhemmalle tai soittaa hätäkeskukseen.

Lokakuun lopussa Kouvolassa kaksi 13 -vuotiasta poikaa heittivät omatekoisen pullopommin päiväkodin pihaan. Kaksi päiväkodin pihassa leikkinyttä lasta saivat tilanteessa vammoja. Toisen lapsen vammat vaativat sairaalahoitoa.