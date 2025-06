Poliisi varoittaa karhusta Eurajoella

Hätäkeskukseen on ilmoitettu karhuhavainnoista Eurajoen Reijoorin alueelta. Kyseessä on mereen rajautuva kapea niemi, jolla on tieverkkoa ja kiinteistöjä.

Poliisi muistuttaa tiedossa, että karhua ei missään tapauksessa tule lähestyä, ja eläin on paras jättää omiin oloihinsa.

Karhu pyritään häätämään väljemmille alueille, jotta yllättävältä ja mahdollisesti vaaraa aiheuttavalta kohtaamiselta ihmisen kanssa suinkin vältyttäisiin.

Karkottamisen suorittaa riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuosasto.

Erityisesti uroskarhut saattavat keväisin liikkua laajoillakin alueilla seuraa ja ravintoa etsimässä, ja mainittujen tarpeidensa johdosta ne voivat käyttäytyä odottamattomasti.

Naaraskarhut puolestaan voivat erityisesti pentuja suojellessaan olla hyökkääviä. Jätettäköön nekin rauhaan.