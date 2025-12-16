Verkkouutiset

Alfa-PVP:n käyttäjiä tavataan yhä enemmän liikenteessä. LEHTIKUVA / MATTI BJÖRKMAN

Poliisi varoittaa alfa-PVP:tä käyttävistä autoilijoista

  • Julkaistu 16.12.2025 | 14:40
  • Päivitetty 16.12.2025 | 14:40
  • Poliisi
Muuntohuume voi lisätä aggressiivisuutta ja riskinottoa liikenteessä.
Muuntohuume Alfa-PVP:n eli ”peukun” käyttö näkyy yhä enemmän liikennepoliisin arjessa, kertoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen.

Hän kirjoittaa poliisin sivuilla julkaistussa blogissa, että pelkästään kesä-elokuussa poliisilla oli reilut sata rattijuopumusrikosepäilyä, joissa oli mukana epäily kulkuneuvon ajamisesta alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena.

– Epäilyjen määrät ovat olleet ennätyskorkealla tasolla kesäkuun jälkeen, Rissanen kertoo.

Henkilö syyllistyy rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen kuljettamalla moottorikäyttöistä ajoneuvoa Alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena.

Kuljettajat ovat vaaraksi liikenteelle.

– Yleisesti stimulantit voivat keskushermoston kiihottumisen myötä jopa parantaa ajoneuvon kuljettajan keskittymiskykyä ja vähentää väsymystä, mutta toisaalta lisäävät aggressiivisuutta ja riskinottoa. Vaikutukset keskushermostoon korostuvat, kun niitä käytetään yhdessä keskushermostoa lamaannuttavien huumausaineiden (esimerkiksi kannabis) ja rauhoittavien lääkeaineiden kanssa, Rissanen kertoo.

Huumeiden sekakäyttö on Rissasen mukaan tavallista alfa-PVP:n käyttäjillä.

– Tavanomaista siis on, että kuljettaja on käyttänyt alfa-PVP:n ohella myös esimerkiksi amfetamiinia tai huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita.

Rissanen kertoo, että alfa-PVP:tä käyttävät yleensä lähinnä päihdyttävien aineiden ongelmakäyttäjät.

– Heillä on vaikeita riippuvuusongelmia, riippuvuus alfa-PVP:stä on voimakasta, he ovat syrjäytyneitä, heillä ei ole työpaikkaa eikä välttämättä edes asuntoa. Alfa-PVP:tä käyttäneistä rattijuopumuksesta epäillyistä suurin osa, yli 80 prosenttia, oli miehiä. Iältään epäillyt edustivat hyvin laajaa ikähaitaria, noin parikymppisestä nuoresta lähes 70-vuotiaaseen keskimääräisen iän ollessa noin 35 vuotta, hän kirjoittaa.

– On totta, että huumeriippuvuus ei katso esimerkiksi koulutusta, mutta heikko yhteiskunnallinen asema ja matala koulutustaso näkyvät alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena kulkuneuvon ajamisesta kiinnijääneiden joukossa.

